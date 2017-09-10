Теперь — Россия против Греции. Сетка плей-офф Евробаскета-2017
Сборная России после победы над Хорватией (101:78) преодолела первый раунд
плей-офф чемпионата Европы и вышла в четвертьфинал.
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Следующим соперником команды Сергея Базаревича станет сборная Греции. Поединок состоится в среду, 13 сентября.
¼ финала (все матчи — в Стамбуле, начало — 18.45 и 21.30, порядок будет определен позже)
12 сентября, вторник
Матч 69. Германия — Испания
Матч 70. Словения — Латвия.
13 сентября, среда
Матч 71. Греция — РОССИЯ
Матч 72. Италия — Сербия.
½ финала (все матчи — в Стамбуле, начало — 21.30)
14 сентября, четверг
Матч 73. Победители четвертьфиналов 69 и 70.
15 сентября, пятница
Матч 74. Победители четвертьфиналов 71 и 72.
Матч за 3-е место — 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало — 17.00)
Финал — 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало — 21.30).
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