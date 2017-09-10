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10 сентября 2017, 23:53 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Спорт-Экспресс

Теперь — Россия против Греции. Сетка плей-офф Евробаскета-2017

Сборная России после победы над Хорватией (101:78) преодолела первый раунд плей-офф чемпионата Европы и вышла в четвертьфинал.

Сборная России преодолела первый раунд <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата Европы. Увеличить
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Следующим соперником команды Сергея Базаревича станет сборная Греции. Поединок состоится в среду, 13 сентября.

¼ финала (все матчи — в Стамбуле, начало — 18.45 и 21.30, порядок будет определен позже)

12 сентября, вторник
Матч 69. Германия — Испания
Матч 70. Словения — Латвия.

13 сентября, среда
Матч 71. Греция — РОССИЯ
Матч 72. Италия — Сербия.

½ финала (все матчи — в Стамбуле, начало — 21.30)

14 сентября, четверг
Матч 73. Победители четвертьфиналов 69 и 70.

15 сентября, пятница
Матч 74. Победители четвертьфиналов 71 и 72.

Матч за 3-е место — 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало — 17.00)

Финал — 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало — 21.30)​.
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