Швед — хорватам: «Нет!» Сборная России разгромила Хорватию
Дабл-дабл Алексея Шведа (27 очков и 12 передач) помог сборной России одолеть Хорватию и выйти в четвертьфинал чемпионата Европы.
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На очереди — Греция.
ИНТРИГА. ГЛАВНЫЙ МАТЧ ДНЯ.
— Это очень важный матч. Возможно — самый важный для всего нынешнего поколения сборной Хорватии! — признавался накануне Дарио Шарич.
И добавлял:
— Конечно, я хотел выиграть награду лучшему новичку сезона в НБА. Конечно, расстроился, когда остался по итогам голосования вторым. Но даже если бы победил, не раздумывая поменял бы это звание на медаль чемпионата Европы. Вот, что действительно важно!
А что наши ребята?
— За себя и за любого из команды могу сказать — будем бросаться за каждым мячом. Костьми ляжем, чтобы добиться победы! — убеждал Виталий Фридзон.
— Это главный турнир для сборной. После всех последних неудач мы приехали сюда бороться за медали. И просто так, без боя, не сдадимся. Ни хорватам, никому другому! — бил себя в грудь Тимофей Мозгов.
У вас остались сомнения в настрое игроков? Победа нужна всем! Но нам — чуточку больше. Хорваты, может, с 1994 года и не выигрывали медалей крупных турниров, но на последней Олимпиаде в Рио были пятыми. Мы те Игры вовсе пропустили. А на двух предыдущих Евробаскетах не вышли из группы. Просто 1/8 финала после такого — недостаточно. Все надежды — минимум на восьмерку лучших!
Пока трибуны «Синан Эрдем Доума» стремительно пустели после матча Испания — Турция, а несчастные местные болельщики растекались по теплым вечерним стамбульским улицам (хозяева турнира ожидаемо уступили главному фавориту, не пробившись даже в четвертьфинал), баскетболисты России и Хорватии выбегали на разминку. Подтягивались и наши болельщики. Ох, сколько воспоминаний у них связано с этой ареной! И Мария Шарапова здесь Итоговый чемпионат играла. И баскетбольная сборая в
Все, правда,
Шарапова
Как в этот раз сложится?
РАСКЛАДЫ. ДВОЕ НА ДВОЕ.
Первый день
— Одна из главных задач — ограничить в действиях Шарича и Бояна Богдановича, явных и талантливых лидеров хорватской сборной. Хотя и остальные игроки этой команды обладают достаточным опытом, чтобы создать серьезные проблемы, — рассуждал накануне Сергей Базаревич.
Коллега нашего главного тренера Александр Петрович мог высказаться в том же духе: его подопечным предстояло
Опять же — в теории.
На практике, конечно, все выходит не так гладко.
СЮЖЕТ. ШВЕД И
Кроме одного — Шведа и правда держать некому.
Первые 11 очков из 13-ти, набранных нашей командной — на счету Алексея. Оставшиеся 2 приносит Мозгов с передачи… того же Шведа. Крунослав Симон и Марко Томас в попытках закрыть лидера российской сборной быстро получают по два фола на брата. Кажется — его просто невозможно закрыть!
Увы, как и Богдановича — поначалу. В отличие, кстати, от Шарича, который, блеснув в начале встречи, надолго уходит в тень.
Но большого преимущества не приносит даже Швед. Хорваты держатся — за счет дальних выстрелов Бояна, за счет бросков Дарко Планинича и Томаса, за счет редких, но от того особенно обидных ошибок россиян в обороне — наши то Люку Жорича под своим кольцом забудут, то Богдановичу дадут чистую трешку выбросить. На табло — равенство (13:13), и сразу понятно — крупного отрыва тут никто не создаст. По крайней мере — не в первой половине.
Даже в отнюдь не пустом, а значит — шумном зале, слышно, как колотятся сердца россиян на скамейке запасных. Как кричат и заводят партнеров Семен Антонов, Михаил Кулагин, Евгений Бабурин. Швед, «наевшись» к восьмой минуте встречи, просит замену — неужели у хорватов будет шанс? Куда там — сменивший Алексея Виталий Фридзон тут жа отдает пас под открытую «трешку» Зубкову, берет подбор после промаха Андрея, зарабатывает два штрафных…
Еще бы попал оба — было бы совсем хорошо.
Но обороты не сбавляет — накручивает на себя опекунов в трехсекундной зоне, дважды забивает со средней, плюс Дмитрий Кулагин кладет трешку с сиреной, возвестившей об окончании первой четверти — мы ведем 25:23!
Вторая десятиминутка — все так же плотно, жестко… Красиво! Уходит с площадки Богданович, перестает попадать Швед — переключается на передачи Зубкову, Мозгову, Воронцевичу. Уступая «минус 5» (37:42), хорваты, не без помощи судей, почти сравнивают счет — лишь чтобы обреченно выдохнуть, глядя как на последней секунде первой половины Швед, вводя мяч
На улице — непривычно тепло. На паркете —
РАЗВЯЗКА. «МОЛОДЦЫ, МУЖИКИ!»
У нас уже была отличная половина матча — против Латвии в группе. Чем закончилось — помним. Выводы сделаны. Бороться, бороться, бороться! Судьи очень стараются помочь Хорватии — рано сажают россиян на фолы в третьей четверти, но соперники стабильно мажут с линии штрафных.
А Швед издали — нет!
И пока в защите Семен Антонов с «мясом» вырывает подборы из рук хорватских форвардов, Хвостов «грызет» паркет, пытаясь оформить перехваты, Алексей кидает свои трешки, находит в проходе передачей Фридзона на шестиметровой линии, потом Виталий и сам забивает с фолом… На табло — 67:51 в пользу России!
Конечно, можно проиграть и после такого преимущества. Но — не сейчас. Не с таким огнем в глазах. Не с такой яростностью борьбой за каждый мяч. И не с таким Шведом.
«Молодцы, мужики!» — кричат партнерам с нашей скамейки. И с ними согласится каждый в этом зале.
Нет, это не лучший матч нашей сборной. Будем верить — лучший еще впереди!
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