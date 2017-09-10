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На очереди — Греция.

ИНТРИГА. ГЛАВНЫЙ МАТЧ ДНЯ.

— Это очень важный матч. Возможно — самый важный для всего нынешнего поколения сборной Хорватии! — признавался накануне Дарио Шарич.

И добавлял:

— Конечно, я хотел выиграть награду лучшему новичку сезона в НБА. Конечно, расстроился, когда остался по итогам голосования вторым. Но даже если бы победил, не раздумывая поменял бы это звание на медаль чемпионата Европы. Вот, что действительно важно!

А что наши ребята?

— За себя и за любого из команды могу сказать — будем бросаться за каждым мячом. Костьми ляжем, чтобы добиться победы! — убеждал Виталий Фридзон.

— Это главный турнир для сборной. После всех последних неудач мы приехали сюда бороться за медали. И просто так, без боя, не сдадимся. Ни хорватам, никому другому! — бил себя в грудь Тимофей Мозгов.

У вас остались сомнения в настрое игроков? Победа нужна всем! Но нам — чуточку больше. Хорваты, может, с 1994 года и не выигрывали медалей крупных турниров, но на последней Олимпиаде в Рио были пятыми. Мы те Игры вовсе пропустили. А на двух предыдущих Евробаскетах не вышли из группы. Просто 1/8 финала после такого — недостаточно. Все надежды — минимум на восьмерку лучших!

Пока трибуны «Синан Эрдем Доума» стремительно пустели после матча Испания — Турция, а несчастные местные болельщики растекались по теплым вечерним стамбульским улицам (хозяева турнира ожидаемо уступили главному фавориту, не пробившись даже в четвертьфинал), баскетболисты России и Хорватии выбегали на разминку. Подтягивались и наши болельщики. Ох, сколько воспоминаний у них связано с этой ареной! И Мария Шарапова здесь Итоговый чемпионат играла. И баскетбольная сборая в плей-офф Кубка мира-2010 боролась. И ЦСКА всего-то пару месяцев назад бился в «Финале четырех».

Все, правда, как-то без больших успехов. Но и провалов тоже не было.

Шарапова из-за травмы досрочно снялась с группового раунда в 2011-м, зато годом позже вышла в финал… чтобы в который раз там уступить Серене Уильямс. Сборная под руководством Дэвида Блатта «прошлась» по Новой Зеландии, но в четвертьфинале проиграла США — пусть и в борьбе, достойно, Андрей Воронцевич даже дабл-даблом отметился (счет — 79:89). ЦСКА, увы, опять стал «клиентом» Олимпиакоса, зато в матче за 3-е место одолел мадридский «Реал». В общем, было и чему порадоваться. И о чем сожалеть.

Как в этот раз сложится?

РАСКЛАДЫ. ДВОЕ НА ДВОЕ.

Первый день плей-офф принес несколько сюрпризов — «мертвая» (судя по групповому этапу) Греция уверенно прошла Литву, фавориты-французы уступили Германии… Во второй все было без сенсаций. Латвия «поиздевалась» над Черногорией, сербы уверенно разобрались с Венгрией (счет 86:78 пусть не смущает — по игре там все было понятно задолго до финальной сирены), Испания в заключительной четверти разгромила Турцию. И лишь последний матч в программе дня обещал серьезную интригу.

— Одна из главных задач — ограничить в действиях Шарича и Бояна Богдановича, явных и талантливых лидеров хорватской сборной. Хотя и остальные игроки этой команды обладают достаточным опытом, чтобы создать серьезные проблемы, — рассуждал накануне Сергей Базаревич.

Коллега нашего главного тренера Александр Петрович мог высказаться в том же духе: его подопечным предстояло перво-наперво придумать, как обезоружить Шведа и Мозгова. Разница в том, что среди хорватов держать наших лидеров просто некому. Алексей — слишком техничный и мобильный для их защитников, Тимофей — слишком большой и мощный для центровых. Когда того же Богдановича в теории мог надежно закрытьНикита Курбанов, а Шарича реально поймать в тактические «капканы», которые умеет создавать Базаревич. И никакой опыт НБА им не поможет!

Опять же — в теории.

На практике, конечно, все выходит не так гладко.

СЮЖЕТ. ШВЕД И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ.

Кроме одного — Шведа и правда держать некому.

Первые 11 очков из 13-ти, набранных нашей командной — на счету Алексея. Оставшиеся 2 приносит Мозгов с передачи… того же Шведа. Крунослав Симон и Марко Томас в попытках закрыть лидера российской сборной быстро получают по два фола на брата. Кажется — его просто невозможно закрыть!

Увы, как и Богдановича — поначалу. В отличие, кстати, от Шарича, который, блеснув в начале встречи, надолго уходит в тень.

Но большого преимущества не приносит даже Швед. Хорваты держатся — за счет дальних выстрелов Бояна, за счет бросков Дарко Планинича и Томаса, за счет редких, но от того особенно обидных ошибок россиян в обороне — наши то Люку Жорича под своим кольцом забудут, то Богдановичу дадут чистую трешку выбросить. На табло — равенство (13:13), и сразу понятно — крупного отрыва тут никто не создаст. По крайней мере — не в первой половине.

Даже в отнюдь не пустом, а значит — шумном зале, слышно, как колотятся сердца россиян на скамейке запасных. Как кричат и заводят партнеров Семен Антонов, Михаил Кулагин, Евгений Бабурин. Швед, «наевшись» к восьмой минуте встречи, просит замену — неужели у хорватов будет шанс? Куда там — сменивший Алексея Виталий Фридзон тут жа отдает пас под открытую «трешку» Зубкову, берет подбор после промаха Андрея, зарабатывает два штрафных…

Еще бы попал оба — было бы совсем хорошо.

Но обороты не сбавляет — накручивает на себя опекунов в трехсекундной зоне, дважды забивает со средней, плюс Дмитрий Кулагин кладет трешку с сиреной, возвестившей об окончании первой четверти — мы ведем 25:23!

Вторая десятиминутка — все так же плотно, жестко… Красиво! Уходит с площадки Богданович, перестает попадать Швед — переключается на передачи Зубкову, Мозгову, Воронцевичу. Уступая «минус 5» (37:42), хорваты, не без помощи судей, почти сравнивают счет — лишь чтобы обреченно выдохнуть, глядя как на последней секунде первой половины Швед, вводя мяч из-за лицевой, найдет передачей Мозгова — и тот в прыжке корявеньким, но метким «алей-упом» наберет очередные 2 очка — 46:42.

На улице — непривычно тепло. На паркете — по-настоящему жарко!

РАЗВЯЗКА. «МОЛОДЦЫ, МУЖИКИ!»

У нас уже была отличная половина матча — против Латвии в группе. Чем закончилось — помним. Выводы сделаны. Бороться, бороться, бороться! Судьи очень стараются помочь Хорватии — рано сажают россиян на фолы в третьей четверти, но соперники стабильно мажут с линии штрафных.

А Швед издали — нет!

И пока в защите Семен Антонов с «мясом» вырывает подборы из рук хорватских форвардов, Хвостов «грызет» паркет, пытаясь оформить перехваты, Алексей кидает свои трешки, находит в проходе передачей Фридзона на шестиметровой линии, потом Виталий и сам забивает с фолом… На табло — 67:51 в пользу России!

Конечно, можно проиграть и после такого преимущества. Но — не сейчас. Не с таким огнем в глазах. Не с такой яростностью борьбой за каждый мяч. И не с таким Шведом.

«Молодцы, мужики!» — кричат партнерам с нашей скамейки. И с ними согласится каждый в этом зале.

Нет, это не лучший матч нашей сборной. Будем верить — лучший еще впереди!