Россия обыграла Хорватию «+23» и вышла в четвертьфинал Евробаскета
Сборная России обыграла команду Хорватии со счётом 101:78 в матче 1/8 финала Евробаскета.
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Две первые четверти сборная России выиграла с преимуществом в два очка, а третью завершила с двузначным преимуществом. В заключительном отрезке россияне продолжили наращивать преимущество.
Самым результативным игроком матча стал хорват Боян Богданович, который набрал 28 очков. Защитник сборной России Алексей Швед оформил
В четвертьфинале России предстоит матч с командой Греции.
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