Россия обыграла Хорватию «+23» и вышла в четвертьфинал Евробаскета

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Две первые четверти сборная России выиграла с преимуществом в два очка, а третью завершила с двузначным преимуществом. В заключительном отрезке россияне продолжили наращивать преимущество.

Самым результативным игроком матча стал хорват Боян Богданович, который набрал 28 очков. Защитник сборной России Алексей Швед оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 передач.

В четвертьфинале России предстоит матч с командой Греции.