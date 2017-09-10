Испания обыграла Турцию и вышла в ¼ финала Евробаскета

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Испания добилась преимущества в девять очков в первой четверти и удерживала его на протяжении двух следующих отрезков. Заключительную четверть испанцы выиграли с двузначным преимуществом, доведя разрыв в счёте до крупного.

Самым результативным игроком встречи стал турецкий защитник Фуркан Коркмаз, который записал на свой счёт 20 очков. На счету испанского защитник Рики Рубио 15 баллов.

В четвертьфинальном матче противостоять испанцам будет команда Германии.