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10 сентября 2017, 20:48 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Испания обыграла Турцию и вышла в ¼ финала Евробаскета

Мужская сборная Испании обыграла команду Турции со счётом 73:56 в 1/8 финала Евробаскета.

Мужская сборная Испании обыграла команду Турции со счётом 73:56 в 1/8 финала Евробаскета. Увеличить
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Испания добилась преимущества в девять очков в первой четверти и удерживала его на протяжении двух следующих отрезков. Заключительную четверть испанцы выиграли с двузначным преимуществом, доведя разрыв в счёте до крупного.

Самым результативным игроком встречи стал турецкий защитник Фуркан Коркмаз, который записал на свой счёт 20 очков. На счету испанского защитник Рики Рубио 15 баллов.

В четвертьфинальном матче противостоять испанцам будет команда Германии.
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