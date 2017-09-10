Швед выйдет в «дамки»

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В воскресенье, 10 сентября, мужская сборная России начнет свой путь в плей-офф Евробаскета-2017: подопечным Сергей Базаревича предстоит сразиться с грозными хорватами, которых многие эксперты считают фаворитами противостояния. Впрочем, несмотря на статус андердогов встречи, и россияне вполне могут рассчитывать на попадание в четвертьфинал турнира.

Сегодня, 10 сентября, мужская сборная России по баскетболу проведет свой первый матч плей-офф чемпионата Европы — соперниками подопечных Сергея Базаревича станут хорваты.

Столь серьезный оппонент уже в первой стадии матчей на выбывание достался россиянам неслучайно: отечественная команда финишировала лишь на третьей строчке в группе D, позволив опередить себя сербам и латвийцам.

В то же время российской сборной во многом и не повезло — третьим коллектив стал с четырьмя победами в активе из пяти возможных, уступив конкурентам лишь по дополнительным показателям.

Те же сербы, к примеру, которых, кстати, россияне достаточно уверенно обыграли на групповой стадии, в 1/8 финала Евробаскета попались на венгров, в последний раз оказывавшихся в медалях континентального первенства более 60 лет назад и в данный момент не располагающих хоть сколько-нибудь вменяемым составом для по-настоящему больших достижений.

Другое дело — хорваты, традиционно неудобные для россиян, да еще и сумевшие привезти на турнир сверхбоевитую обойму.

В составе балканской сборной особо выделяются два человека из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — форварды Боян Богданович, в это межсезонье перебравшийся в «Индиану», и Дарио Шарич, представляющий «Филадельфию».

Именно на этой паре игроков в основном строилась атака Хорватии на групповом этапе чемпионата Европы. Богданович же вообще идет в топ-5 по результативности всего Евробаскета.

Хорошо работает нападение команды Александара Петровича и в целом: на данный момент хорваты занимают седьмое по эффективности атак в общем рейтинге первенства, тогда как россияне в этом списке располагаются лишь на 13 строчке.

При этом у отечественной сборной в преддверии старта в плей-офф есть очевидное преимущество над соперником по подборам.

На групповой стадии подопечные Базаревича ни разу не уступили щит — даже латвийцам, ведомым Кристапсом Порзингисом и Янисом Тиммой, которые и нанесли России пока что единственное поражение на турнире.

А вот у хорватов с этим дело идет куда хуже: подбор был проигран ими в трех матчах из пяти.

Одним из главных опасений относительно российской сборной перед матчем с хорватами многие называли жуткое число потерь, однако и здесь «шашечным» есть, чем ответить — обе команды занимают места в шестерке худших на турнире по бережному отношению к мячу.

Впрочем, радоваться здесь особо нечему: россияне едва ли не хуже всех на этом первенстве выходят из-под активного прессинга, и если Хорватия включит рьяную и высокую защиту, то, вероятно, получит десяток-другой «дополнительных» атак.

Не менее очевидные сложности на групповом этапе у сборной России возникали и с удержанием преимущества. Шутка ли, но в пяти сыгранных встречах отечественная команда лишь раз по разу уступила в первой и второй четвертях, тогда как после перерыва ровно в половине случаев проигрывала десятиминутки.

Причем нельзя сказать, что это связано с физикой — с ней-то как раз все в полном порядке, да и медленный темп нападения позволяет сохранять чуть больше сил.

Куда хуже у россиян все именно с психологией — практически в каждой из игр коллектив в определенный момент начинал «валиться», совершая глупые потери и броски, а также местами практически полностью не защищаясь, чем по счастливой случайности воспользоваться смогла лишь Латвия.

Очень многое в предстоящем матче будет зависеть от трех российских баскетболистов — Тимофея Мозгова, которому нужно будет доминировать на щитах и в «краске», используя слабые места в передней линии, Дмитрий Хвостова, способного минимизировать сложности с выводом мяча к чужой дуге, и, конечно же, Алексея Шведа.

Ни для кого не секрет, что именно защитник подмосковных «Химок» является главной звездой сборной России, однако в преддверии Евробаскета были опасения, что на континентальном турнире Алексей будет показывать максимально неровную игру, чередуя феноменальные встречи с откровенными провалами.

Интересно, что примерно так все и происходит, однако ни о каком вреде для результатов команды в данном случае не может быть и речи — Швед несколько скорректировал ожидания от своих выступлений и стал «тасовать» взлеты и падения в масштабах одного конкретного поединка.

А с учетом того, насколько действенными выходят удачные отрезки в исполнении баскетболиста, о кратковременных периодах спада можно практически и не вспоминать.

Не так сложно догадаться, что именно Алексей является самым результативным представителем сборной на текущем первенстве, с 23 (!) очками за поединок в среднем занимая также второе место в общем зачете снайперов всего Евробаскета.

Немалым плюсом для россиян перед противостоянием с хорватами видится и то, что матч пройдет в уже успевшем стать родным для отечественной команды Стамбуле — именно здесь коллектив Базаревича провел всю групповую стадию, тогда как хорватам на днях пришлось преодолеть перелет и сменить место дислокации, что не самым позитивным образом сказывается на баскетболистах при таком плотном графике.

Добавим, что фаворитами встречи букмекеры считают именно балканскую команду — коэффициент на проход «шашечных» в четвертьфинал на данный момент равен 1,5.

Те же, кто поверят в этой битве в россиян, имеют шанс увеличить свой капитал в два с половиной раза.

Матч Россия — Хорватия состоится 10 сентября и начнется в 21:30 по московскому времени.