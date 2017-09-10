Хорватия — Россия: теперь играем по-крупному
Сегодня в 21.30 по московскому времени в Стамбуле начнется матч сборных России и Хорватии. Для одной из команд он станет последним на ЧЕ-2017 — как и любая игра
плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
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Англоязычное «плей-офф» переводится на русский, как «игра на вылет». Хотя мне больше по душе другое словосочетание: игра
В принципе, баскетбол — довольно сложная наука. Постороннему разобраться в ней, мягко говоря, тяжело. От всех этих заслонов, разменов и
Как раз в
Примеров тут можно привести массу. Но к данному случаю, на мой вкус, подходят два. Баскетбольные и юбилейные.
МЮНХЕНУ — 45
45 лет назад, 9 сентября 1972 года сборная СССР в Мюнхене впервые отобрала у американцев олимпийское золото. История с тремя секундами, пасом через всю площадку Ивана Едешко и броском
Наши вели в счете всю финальную игру, но под конец позволили сборной США подобраться к себе вплотную. А потом будущий герой Александр Белов потерял мяч. Американцы бросились в контратаку, которую Зураб Саканделидзе остановил лишь под самым советским щитом, сфолив на Даге Коллинзе. Еще при счете «+1» в нашу пользу — и за те самые три секунды до финального свистка.
Первый вопрос, приходящий в голову дилетанту: постойте, а если бы Коллинз не попал? Однако все участники и очевидцы тех мюнхенских событий твердо убеждены: фол Саканделидзе — такой же золотой, как и дальнейшие (после точных штрафных американца, ненадолго выведших его команду вперед) пас Едешко с броском Белова. Это
ИНДИАНАПОЛИСУ — 15
Пример № 2 — посвежее,
Не помогли ни 200 баксов, ни даже поражение в последнем групповом матче от Аргентины. Не дошло. На следующий день сборная США вальяжно вышла на четвертьфинал против югославов, постепенно добилась двузначного преимущества в счете, а в четвертой четверти… проиграла по всем статьям! Стоило злющим «югам», живо помнившим о недавних бомбардировках Белграда, забросить несколько сложных мячей, как хваленая «Команда-мечта» рассыпалась в миг, словно сборная
НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
Вы спросите: на кой тут сдались эти «преданья старины глубокой»? А «на той», что в «игре по-крупному» побеждают не номинально сильнейшие, а те, кто этого больше хочет — и кто лучше готов сейчас. Здесь возможно все, включая самое небывалое. И уж тем более — победа над хорватами, которые, кстати, успехами в
Но — при одном условии. Если Тимофей Мозгов сегодня вечером в Стамбуле будет не ласково подправлять в корзину скачущий по дужке мяч, а заколачивать его туда «с мясом»! Если Дмитрий Кулагин перестанет непонятно зачем отдавать
Ну, и если Алексей Швед, при всем хорватском давлении (в том, что оно будет, нечего даже сомневаться),
Я знаю: это непросто. Очень непросто. Но другого выхода нет. В
Зато если получится — никто вам ничего не сделает. Никто и ничего! Ни хорваты, ни американцы, ни инопланетяне. Не верите мне — спросите у Дэвида Блатта и его команды, десять лет назад (тут до юбилея еще несколько дней осталось) вопреки всему положившей на лопатки испанцев в мадридском финале ЧЕ.
Самое дорогое в спорте — это не медали и не гимнофлаги с пьедесталами, а злость. Бессильная злость в глазах соперника, который уже понял: он — проиграл. Такое не забывается.
Отсюда и совет. Хотя бы ради этого идите сегодня вечером на стамбульский паркет — и победите.
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