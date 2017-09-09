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9 сентября 2017, 17:31 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Немецкие баскетболисты обыграли французов и вышли в четвертьфинал ЧЕ

СТАМБУЛ /Турция/, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная Германии обыграла команду Франции со счетом 84:81 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу и вышла в четвертьфинал.

Самым результативным игроком встречи стал француз Эван Фурнье, набравший 27 очков. В составе сборной Германии лучшим стал Даниель Тайс, в активе которого 22 очка.

Последний раз сборная Германии доходила до четвертьфинала на чемпионате Европы в 2007 году. Тогда немцы проиграли испанцам.

В ¼ финала сборная Германии сыграет с победителем матча между сборными Испании и Турции. Четвертьфинал пройдет 12 сентября.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.
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