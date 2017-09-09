Немецкие баскетболисты обыграли французов и вышли в четвертьфинал ЧЕ
СТАМБУЛ /Турция/, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная Германии обыграла команду Франции со счетом 84:81 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу и вышла в четвертьфинал.
Самым результативным игроком встречи стал француз Эван Фурнье, набравший 27 очков. В составе сборной Германии лучшим стал Даниель Тайс, в активе которого 22 очка.
Последний раз сборная Германии доходила до четвертьфинала на чемпионате Европы в 2007 году. Тогда немцы проиграли испанцам.
В ¼ финала сборная Германии сыграет с победителем матча между сборными Испании и Турции. Четвертьфинал пройдет 12 сентября.
Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter