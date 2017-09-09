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9 сентября 2017, 14:49 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Сборная Словении победила команду Украины и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу

ТАСС, 9 сентября. Сборная Словении обыграла команду Украины со счетом 79:55 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу и вышла в следующий раунд.

Самым результативным игроком встречи стал словенский баскетболист Энтони Рэндолф, набравший 21 очко.

В следующем раунде словенцы сыграют с победителем пары Латвия — Черногория.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.
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