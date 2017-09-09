Сборная Словении победила команду Украины и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу
ТАСС, 9 сентября. Сборная Словении обыграла команду Украины со счетом 79:55 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу и вышла в следующий раунд.
Самым результативным игроком встречи стал словенский баскетболист Энтони Рэндолф, набравший 21 очко.
В следующем раунде словенцы сыграют с победителем пары Латвия — Черногория.
Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter