Андрей Воронцевич: После матча с британцами купил всей команде пиццы

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Антон БАБОШИН

из Стамбула

— Эмоции от группового этапа, прежде всего, положительные, — отметил Воронцевич. — Но мы идем дальше, сейчас главное — быть готовыми физически и морально. За пять игр накопилась усталость, нужно восстановиться и настраиваться на игру. Для меня все прошедшие встречи были непростыми, на групповом этапе не было ни одного проходного матча. На Евробаскете нет команды, которая просто так отдала бы победу.

СУДЬИ НА ЕВРОБАСКЕТЕ ИЗ КАКОЙ-ТО ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

— В последних двух матчах сборной не удавалась третья четверть. Как-то анализировали этот момент?

— Разговаривал об этом с родным братом, он говорит — может, выпускать в начале третьей четверти ребят, которые в первой половине не выходили на площадку или играли мало? Дать им проявить себя, более агрессивно защищаться.

— За ваш технический фол в концовке игры с Великобританией, после которого соперник набрал пять очков за одно владение и почти сравнял счет, брат не ругал?

— Нет. Я спросил его, видел ли он эпизод в повторе. Он ответил, что видел, и нарушения там не было.

— А команда как отреагировала?

— Извинился перед ребятами, сегодня после тренировки купил им всем пиццы. Меня захлестнули эмоции. В важных встречах это правда может сыграть ключевую роль, стать переломным моментом. Но ничего, в спорте без эмоциональных всплесков, подъемов и падений не бывает. Надо быть готовым ко всему, бороться, и тогда будет не страшно даже получить технический.

— Некоторые жалуются, что арбитры на этом Евробаскете не дают бороться. Что вы думаете об этом как игрок, получивший пять фолов в игре с Латвией?

— Жаловаться не буду, просто скажу, что судейство оставляет желать лучшего. Я тут не видел ни одного арбитра Евролиги. Если они кого и судили, то не нас. Как я узнал, здесь работают рефери не из Евролиги и даже не из Кубка Европы. Они судят еще уровнем ниже, какую-то Лигу чемпионов, о которой я слышал только откуда-то издалека. Мне один арбитр даже в игре с Латвией сказал: «Я на тебя обиделся». Я ему ответил, что не мужское это дело — обижаться. Тем более он судья, я — игрок. Каждый делает свою работу. И предвзято к кому-то относиться — как минимум не к лицу этому турниру.

ЛАТВИЯ УКРАШАЕТ ЕВРОБАСКЕТ

— Что запомнилось из матчей на «Фенербахче Арене»?

— Могу отметить поддержку латвийских фанатов — они помогали своей команде, но при этом достойно себя вели. Как и саму сборную Латвии — она перспективная, молодая, любой, кто находится на площадке, может много забить. Вообще, выделять кого-то из соперников не стоит, но мне кажется, что Латвия украшает турнир. На них приятно смотреть и против них непросто играть.

— А про российских болельщиков что скажете?

— Как я писал в соцсетях, нас мало, но мы в тельняшках. Мы много раз благодарили наших фанатов, каждый из ребят чувствует их поддержку. Если честно, ожидал, что зрителей на матчах будет больше, все-таки у нас много людей отдыхает в Турции, страна безвизовая. Но, к сожалению, у нас в стране не слишком популярен баскетбол. К тому же я понимаю, что у многих, кто может поехать и поддержать сборную, есть семьи, дети, а как раз начался учебный год. Но еще раз спасибо и тем, кто здесь, и тем, кто смотрит наши матчи по телевизору. Думаю, их немало.

— Видели их очень оригинальный, но не слишком цензурный предматчевый баннер?

— Да, ребята творчески подошли к делу (улыбается). Никого не обижая, интересно, с юмором. Чтобы мотивировать нас идти вперед, к победе, наверное.

— О чем успели пообщаться с фанатами на встрече, организованной федерацией?

— Было не так много времени, у нас затянулось собрание команды по итогам игры с Латвией. Но нам было приятно увидеться с болельщиками. Встреча была очень теплой. Мы подписывали именные карточки, мячи, футболки. А нам желали здоровья и успехов на этом Евробаскете.

С ХОРВАТИЕЙ НУЖНО ИГРАТЬ ЖЕСТЧЕ

— Как прошел первый из двух дней между играми?

— В пятницу мы переехали из одной гостиницы в другую (из азиатской части Стамбула в европейскую, где пройдет плей-офф, — Прим. «СЭ»), побывали в новом зале. Потому что за эти три дня это наша единственная возможность потренироваться на той арене, где будет проходить игра. Акцент был сделан на том, чтобы с ней познакомиться. Это важно — побегать, побросать, почувствовать все габариты площадки. Хотя я здесь уже играл — на чемпионате мира в 2010 году и дважды на «Финалах четырех» Евролиги.

— Насколько близко вы знакомы с Хорватией, с которой сыграете в 18 финала?

— Честно, пока их матчей на этом турнире не видел. Мы в последний раз встречались с ними очень давно, естественно, с того времени состав сильно поменялся. Против некоторых ребят я играл, но одно дело клуб, а другое — сборная. Конечно, все знают Бояна Богдановича и Дарио Шарича — баскетболисты высокого уровня, играют за океаном. Но там все выступают в хороших лигах, никого нельзя сбрасывать со счетов — даже если выключить лидеров, другие могут взять игру на себя. С ними нужно играть жестче, быть собранными, не дать сопернику навязать нам свою игру. Больше настраиваться на командные действия, нежели на «один на один». Мы их обязательно за эти дни разберем, и не раз — у нас хорошо выстроен скаутинг, работают большие профессионалы.