Испания восхищает, Россия удивляет. Итоги группового этапа Евробаскета-2017

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ФАВОРИТ.

Сборная Испании считалась безоговорочным фаворитом турнира перед его началом, и матчами в Румынии только подтвердила этот статус. Действующие обладатели титула, неизменно попадающие на пьедестал с 1999 года, могли напугать кого угодно одним только перечислением состава, который не стал слабее даже без MVP последнего розыгрыша Евролиги Серхио Льюля и Руди Фернандеса. Две пары братьев из НБА — Газоли и Эрнангомесы, а также новобранец ЦСКА Серхио Родригес, Рики Рубио, Хуан Карлос Наварро — настоящий европейский «Дрим-тим».

В не самой сильной группе команда хорошо знакомого российским болельщикам Серджио Скариоло катком прошлась по всем соперникам, кроме Хорватии, четыре матча выиграв с разницей в 30 и более очков. Но и с «шашечными» они, порой отставая на 10 очков, сумели достаточно спокойно нагнать соперника и оставить за собой концовку, несмотря на все усилия Бояна Богдановича и Дарио Шарича.

Испания после группового турнира идет второй среди всех команд по результативности и первой — по надежности обороны, пропуская в среднем по 60 с хвостиком очков за матч. А это очень плохие новости для хозяев решающего этапа Евробаскета, ведь именно Турции выпало играть с пиренейцами в 1/8 финала. Испанцев нет в лидерах по индивидуальной статистике, но объясняется это тем, что Скариоло широко использует ротацию — даже суперветеран Поу Газоль, побивший рекорд чемпионатов Европы по набранным за карьеру очкам, в среднем не проводит на площадке больше 22 минут. А значит — команда полна сил и уверенно движется к очередному титулу.

ОТКРЫТИЕ.

Безупречный результат после группового этапа, помимо испанцев, также имеет Словения, и вот это повод для удивления. О том, что это хорошая команда, знали все, но никто не предполагал, что настолько. Группа в Хельсинки была достаточно представительной, а словенцы ни разу в истории Евробаскета не брали медали и на прошлом турнире стали только 15-ми.

Но сербскому тренеру Игору Кокошкову, который известен как первый европеец, ставший ассистентом в НБА, удалось сколотить грозный коллектив во главе со звездным разыгрывающим Гораном Драгичем и главным вундеркиндом европейского баскетбола Лукой Дончичем. Им удачно помогают «большие» — натурализованный американец Энтони Рэндольф, поигравший за «Локомотив-Кубань», и Гаспер Видмар.

Начав с трудовой победы над Польшей и очень нервного матча с Финляндией, в концовке которого хозяевам для победы не хватило класса, Словения настолько разошлась, что уверенно разобралась с французами, у которых после трех четвертей выигрывала с преимуществом в 26 очков. Главное беспокойство Кокошкова и его штаба — не слишком длинная скамейка. А также не самая простая сетка плей-офф. Вслед за вполне проходимой Украиной их в четвертьфинале может ждать еще одно открытие нынешнего турнира Латвия, а следом — Испания.

РАЗОЧАРОВАНИЕ.

А вот от бронзового призера прошлого Евробаскета Франции на предварительном этапе ждали большего. Завершили они его, как уже было сказано, поражением от словенцев, а на старте слишком прохладно отнеслись к Финляндии. Имея за две минуты до конца перевес в семь очков, они позволяли хозяевам попадать издали и сравнять счет. При этом отлично известный в России Нандо Де Коло смазал пару бросков. В итоге финны перевели игру в овертайм и добили звездного соперника.

Конечно, команде Венсана Колье не хватает Батюма, Гобера, а также завершивших карьеру в сборной Желабаля, Пьетрюса и особенно Тони Паркера. Но даже переживая смену поколений, Франция смогла собрать приличный состав, который достоин большего, чем три победы в группе. Де Коло, Эван Фурнье, Борис Диао, Жоффре Ловернь, Кевин Серафин…

Пока главной проблемой трехцветных видится оборона — будучи самой результативной командой предварительного этапа, они и пропускают в среднем почти 85 очков за матч. Такая игра «по бразильской системе» до добра не доведет. И исправлять проблему нужно срочно — уже в четвертьфинале Францию может ждать игра с Испанией.

ПРОГРЕСС.

Сборная России приехала в Стамбул с грузом неудачного выступления на двух предыдущих Евробаскетах — две победы за два турнира. Поэтому многие считали, что команда Сергея Базаревича будет бороться за четвертое место в шестерке, которую называли «группой смерти», но россиянам удалось не просто выжить, а еще и досрочно обеспечить себе место в плей-офф уже после трех матчей.

Сделав ставку на снайперские качества Алексея Шведа, работоспособность Тимофея Мозгова и максимальную самоотдачу в обороне, Россия имела две победы уже на старте, когда в пределах суток пришлось сыграть против пользующихся сумасшедшей поддержкой хозяев и фаворита группы Сербии. Команда показала, что способна нейтрализовать звездных лидеров соперника, например, Богдана Богдановича и Кристапса Порзингиса. И если бы не провал во второй половине матча с Латвией, по ходу которого мы упустили преимущество «+10», сборная бы вышла в 1/8 финала с первого места.

Проблем у Базаревича тоже хватает: провал в третьей четверти повторился и в игре с Великобританией, это нельзя переводить в тенденцию. Команда совершает многовато потерь, а в атаке порой слишком полагается на одного Шведа. Алексей, конечно, классный мастер и один из лучших игроков всего группового этапа, но запасные варианты находятся не всегда. При этом то, что России многие предрекали невыход в плей-офф, а она выиграла четыре матча из пяти, позволяет нам наградить ее титулом самой прогрессирующей команды. И надеяться, что прогресс продолжится.

СЮРПРИЗ.

Удивительно, но самым эффективным по рейтингу игроком предварительной стадии стал мало кому известный британский центровой Гейб Оласени, которого за два предыдущих сезона, по его собственным словам, отчислили из двух команд. Но игра за сборную стала ярким лучом света в карьере Оласени. На групповом этапе он был лучшим у британцев по результативности, а по подборам — вторым на всем турнире в целом, умудрившись за пять игр сделать три дабл-дабла.

«Хороший парень, атлетичный, выполняет много черновой работы», — так охарактеризовал Оласени после очной встречи Мозгов. Вот только все эти статистические подвиги центрового никак не сказались на результатах. Великобритания проиграла пять матчей из пяти и едет домой ни с чем.

ПРОИСШЕСТВИЕ.

Матчи группы в Тель-Авиве выдались для их участников напряженными и энергозатратными. Но помимо сил, некоторые игроки лишились и материальных ценностей — их банально обокрали. Литовский форвард Донатас Мотеюнас лишился 6 тысяч долларов, банковских карт и часов, игроки сборной Израиля Элишай Кадир, Бар Тимор и Йотам Гальперин — денег, кредиток и драгоценностей. А Деннис Шредер — 500 евро из сумки, забытой в автобусе. Местная полиция сработала оперативно, и подозреваемых уже задержали.

ЦИФРЫ.

2 команды закончили групповой этап без поражений (Испания и Словения), и 3 сборных остались без побед (Исландия, Румыния и Великобритания).

450 очков набрала команда Франции и стала самой результативной на этой стадии, следом идут Испания (449), Словения (446) и Латвия (444). Наименьшее количество набранных очков — у Румынии (316).

Самая крепкая оборона на турнире пока у Испании — все пять их соперников, вместе взятые, набрали 303 очка. Следующей по этому показателю идет Италия (346). Больше всех пропустила Исландия — 481 очко или 96,2 в среднем за матч.

Тройку лучших бомбардиров турнира возглавляет Горан Драгич — 24,4 очка за игру. Второй — немецкий разыгрывающий Деннис Шредер (23,6). Третий — Алексей Швед (23).

Если брать отдельно взятый матч, то лучший показатель по результативности у Шредера — 32 очка во встрече с Украиной. Лидер сборной Венгрии Адам Ханга набрал на очко меньше в игре против Чехии. По 30 очков удавалось набрать Шведу в матче в Великобританией, Драгичу в матче с Польшей и Богдану Богдановичу в матче с Латвией.

По подборам лучшими на Евробаскете пока являются литовец Валанчюнас (11,4 за матч) и британец Оласени (11,2).

По результативным передачам идентичный показатель у еще одного представителя Литвы Мантаса Калниетиса и финна Петтери Коппонена (7,2 за матч).

Больше всего времени на площадке проводили Торнике Шенгелия и Манучар Маркоишвили из сборной Грузии — 35,9 и 35,3 минуты за матч, соответственно. Третий показатель — у лидера сборной Турции Чеди Османа (34,8).

Самым грубым игроком Евробаскета на предварительном этапе стал Джеральд Ли из сборной Финляндии, получивший 19 фолов (3,8 за матч). На одно нарушение меньше совершил черногорец Неманья Дьюришич.

По три дабл-дабла в групповых матчах сделали британец Оласени, литовец Валанчунас и хорват Дарио Шарич. А румын Андрей Мандаке в матче с Черногорией сделал трипл-дабл — 14 очков, 11 передач и 10 подборов. До этого последний раз подобное удавалось хорвату Тони Кукочу в 1993 году.

Самый результативный матч сыграли Израиль и Грузия — 195 очков с овертаймом (91:104). А если брать матчи без дополнительного времени, то Франция и Исландия — 194 очка (115:79).

Меньше всего на двоих очков за игру набрали Италия и Германия — 116 (55:61).

Самая крупная победа была одержана с перевесом в 41 очко — Испания разгромила Румынию (91:50).

Антон БАБОШИН

из Стамбула.