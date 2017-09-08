Андрей Кириленко: У сборной нет «шведозависимости»
Президент РФБ Андрей Кириленко — об итогах группового раунда, вкладе Алексея Шведа в победы команды и предстоящей встрече с Хорватией в 1/8 финала.
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«УРОВЕНЬ ИГРЫ — НА ЧЕТВЕРКУ»
— Почему наотрез отказались мяч в кольцо забивать? — первый вопрос Андрею Кириленко.
Как просил его талисман турнира в одном из перерывов матча с Великобританией совершить бросок. Как просил! Но глава РФБ только улыбался и отшучивался. Хотя и болельщики — судя по гулу и апплодисментам — были не против увидеть, как Андрей забивает в кольцо.
— Не хотел ничего сбивать. Пока у Леши Шведа шло, нельзя было мяч трогать, — поясняет Кириленко.
— Вы вообще в опасном месте сидели — в вас чуть Дмитрий Кулагин не прилетел…
— Я потом уже начеку был. Хвостова в такой же ситуации поймал. В общем, сработал на подстраховке у команды!
— Если серьезно — почему так тяжело далась победа над британцами?
— Слушайте, любого в сборной спросите, и он признает: такие матчи — самые противные. Когда на бумаге ты, вроде, однозначно и значительно сильнее, при этом сопернику нечего терять, он ни за что больше не борется и может действовать раскрепощенно. Это даже не на настрой влияет, а на само течение игры. Уверен — никакой недооценки не было. Просто в подобных матчах тяжело поймать свой ритм. Вот, Швед поймал только в начале и потом — в концовке. А когда начались «качели», из них было очень сложно выбраться.
— Групповой турнир закончился. Готовы дать оценку сборной?
— По результату — однозначно «пятерка». По игре — твердая «четыре». Есть еще, что можно улучшить. Но теперь начинается самое интересное и опасное. Ведь
«ШВЕД ЗАМЕТНО ПОВЗРОСЛЕЛ»
— Вам не показалось, что временами наша команда излишне старается играть на публику?
— Это мы любим! Играем для болельщиков. Не только тех, кто смотрит матч с трибун. Но и у телевизоров. Делаем так, чтобы они оторваться не могли! А если бегали куда — то только за валидолом до аптечки… И потом, с трясущимися от напряжения и волнения руками, обсуждали результат. Если серьезно — да, порой заигрываемся. Увы, наша команда умеет создавать себе трудности. Но умеет и героически их преодолевать.
— Нет ощущения, что нынешний состав очень зависим от Алексея Шведа?
— Вот нравится вам слово «Шведозавимость»! Но признаем — в сборной есть явный лидер, который приносит львиную долю очков. И если Леша это умеет, почему же не задействовать его
— Можете сравнить того Шведа, с которым вместе выступали в сборной — скажем, на Олимпиаде в Лондоне — и нынешнего?
— Да никакой этот Швед! Вообще играть не умеет! — неожиданно громко кричит Кириленко, вызывая у защитника улыбку — сам Алексей дает интервью неподалеку. — На самом деле, нравится нам это или нет, Леша серьезно повзрослел. Раньше он мог обидеться на всех подряд и бросить бороться, но сейчас такого уже не позволяет. Даже если
«НЕ ПОВЕЗЛО, ЧТО СРАЗУ ИГРАЕМ С ХОРВАТИЕЙ»
— Теоретически — кем можно было усилить нынешний состав?
— Позвать Сергея Панова, Михаила Михайлова, Игоря Куделина, Сергея Бабкова… Попросить Базаревича одеть игровую форму и выйти на паркет. Жаль, все они закончили карьеру. Серьезно — мы можем сколько угодно вспоминать прежние успехи, но поколения меняются. Сейчас в команде собраны лучшие из тех, кто есть у нас данный момент и мог приехать в Турцию. Понятно, всегда хочется большего, но что теперь — мечтать о «Дрим-тим»? Вот это была мощная сборная! Хотя в том же 1992-м вполне можно было заменить Кристиана Лэттнера на
— Из нашей группы кто больше удивил?
— Удивило, что сразу три сборные оказались на одном очень высоком уровне — Латвия, Сербия и России. Турки,
— Даже Хорватии? Может, не повезло,
— Соглашусь — с Венгрией было бы полегче. Понятно, что если хочешь завоевать медаль, надо быть готовым обыгрывать любых соперников. Но все же лучше иметь более свободную и комфортную сетку, чтобы постепенно втягиваться в ритм в
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