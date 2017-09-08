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В субботу состоятся первые игры плей-офф. Сборная России свой матч 1/8 финала проведет в воскресенье — против хорватов.

ТУРКИ НЕ ПОМОГЛИ НИ НАМ, НИ СЕБЕ

Последней из игр групповой стадии в четверг завершилась встреча в Стамбуле Турция — Латвия. От нее зависело, какое место в «сетке» плей-офф ЧЕ-2017 займет сборная России. Победа хозяев площадки выводила наших на венгров, поражение — на хорватов. И первые, конечно, выглядели намного более проходимыми.

Увы, вскоре после начала матча стало понятно: рассчитывать на помощь турок России не приходится. Они выглядели какими-то выжатыми и разобщенными. От прежней страсти, с которой хозяева ЧЕ пахали в обороне против наших с сербами, не осталось почти ничего.

Латыши же провели едва ли не лучшую игру на турнире, показав излюбленный размашистый баскетбол. Они красиво комбинировали, забрасывали много трехочковых, а разошедшийся Порзингис вколачивал сверху один мяч за другим. В общем, турки и нам не подсобили, и сами влетели в 1/8 на грозную сборную Испании. Если не случится какого-нибудь чуда, в воскресенье чемпионат останется бесхозным.

НА ЧТО НАИГРАЛИ — ТО И ПОЛУЧИЛИ

А что же Россия? Если отвлечься от подробностей турнирного сценария и, отступив на пару шагов назад, окинуть взглядом групповой этап в целом, то наши получили ту кубковую «сетку», на которую и наиграли. Да, было бы заманчиво попасть на, мягко говоря, проходимых венгров. Но с другой стороны: чем российская команда заслужила слабейшего из 15 возможных соперников по 1/8? «За красивые глаза»?

Нет, о невезении тут говорить не приходится. Разве что о том, что «не случилось везение, которое было близко». Это разные вещи. Да и везение какое-никакое у нас все-таки случилось — в концовке жутко суматошного стартового матча с турками. А дальше — все по заслугам. Сербов обыграли по делу (что немало), латышам проиграли тоже по делу (отличная первая половина сейчас — не более, чем детали). Заняли третье место. Кстати, примерно таким результат сборной России в группе и прогнозировался.

Содержание игры? Если вынести за скобки две омерзительно-ленивые победы над аутсайдерами из Бельгии и Великобритании (все ж выиграли), то впечатление неплохое. Особенно в плане тактического разбора соперников. В группе наши ни разу не проиграли первую половину, причем дело тут не в «счете на табло»: российская команда всякий раз первой захватывала инициативу и это было не случайно.

Дальше выходило по-разному. Оно и понятно: запаса прочности — или, попросту говоря, класса — нашей сборной не хватает. Были и четыре потери за полторы минуты в матче с Турцией, и безвольная концовка с латышами (кстати, создалось впечатление, что россияне тогда просто «прозевали» вариант с поражением «-6″ или меньше», позволивший бы им сейчас готовиться к Черногории, а не к Хорватии), и массовые эпидемии промахов как с трехочковой дистанции, так и из-под кольца. Собственно, цельный матч у наших пока получился только один. Зато с маститыми и прекрасно обученными сербами.

НАСТОЯЩИЙ ЧЕМПИОНАТ НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

Сильные стороны этой сборной России: разбор и тактика, глубокая скамейка, хорошая атмосфера, Алексей Швед. Слабые: нехватка индивидуального мастерства при завершении атак, хронические проблемы с розыгрышем в позиционном нападении, провалы в настрое. Впрочем, последний недостаток в плей-офф, надеюсь, ликвидируется сам собой. Иначе четвертьфинала нам не видать точно.

А заранее бояться Хорватии, поверьте, не стоит. Да, она выиграла четыре матча из пяти, а в пятом затащила в концовку самих испанцев. Но давайте представим, что наши с хорватами поменялись группами. Какими тогда были бы результаты обеих команд?

Практически уверен, что сборная России в группе «С» тоже стала бы второй: за испанцами, впереди черногорцев, венгров, чехов и румын. Эта компания — просто послабее. А хорватам, в свою очередь, было бы весьма непросто обойти Сербию или Латвию в шестерке «D». В общем, они — из нашей «весовой категории».

Хотя это — по группе, которая, грубо говоря, — не больше, чем «предвариловка». Настоящая проверка у всех команд впереди. И в плей-офф расстановка сил, как правило, меняется. Зачастую довольно сильно.

Настоящий чемпионат Европы, можно сказать, еще не начался. Он начнется в субботу. Сборные России и Хорватии «стартуют» на следующий день, 10 сентября. Причем последними — в 21.30 по московскому времени.