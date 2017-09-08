Россия перед плей-офф: о венграх — не сожалеть, хорватов — не бояться
На чемпионате Европы завершились групповые турниры.
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В субботу состоятся первые игры
ТУРКИ НЕ ПОМОГЛИ НИ НАМ, НИ СЕБЕ
Последней из игр групповой стадии в четверг завершилась встреча в Стамбуле Турция — Латвия. От нее зависело, какое место в «сетке»
Увы, вскоре после начала матча стало понятно: рассчитывать на помощь турок России не приходится. Они выглядели
Латыши же провели едва ли не лучшую игру на турнире, показав излюбленный размашистый баскетбол. Они красиво комбинировали, забрасывали много трехочковых, а разошедшийся Порзингис вколачивал сверху один мяч за другим. В общем, турки и нам не подсобили, и сами влетели в 1/8 на грозную сборную Испании. Если не случится
НА ЧТО НАИГРАЛИ — ТО И ПОЛУЧИЛИ
А что же Россия? Если отвлечься от подробностей турнирного сценария и, отступив на пару шагов назад, окинуть взглядом групповой этап в целом, то наши получили ту кубковую «сетку», на которую и наиграли. Да, было бы заманчиво попасть на, мягко говоря, проходимых венгров. Но с другой стороны: чем российская команда заслужила слабейшего из 15 возможных соперников по 1/8? «За красивые глаза»?
Нет, о невезении тут говорить не приходится. Разве что о том, что «не случилось везение, которое было близко». Это разные вещи. Да и везение
Содержание игры? Если вынести за скобки две
Дальше выходило
НАСТОЯЩИЙ ЧЕМПИОНАТ НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ
Сильные стороны этой сборной России: разбор и тактика, глубокая скамейка, хорошая атмосфера, Алексей Швед. Слабые: нехватка индивидуального мастерства при завершении атак, хронические проблемы с розыгрышем в позиционном нападении, провалы в настрое. Впрочем, последний недостаток в
А заранее бояться Хорватии, поверьте, не стоит. Да, она выиграла четыре матча из пяти, а в пятом затащила в концовку самих испанцев. Но давайте представим, что наши с хорватами поменялись группами. Какими тогда были бы результаты обеих команд?
Практически уверен, что сборная России в группе «С» тоже стала бы второй: за испанцами, впереди черногорцев, венгров, чехов и румын. Эта компания — просто послабее. А хорватам, в свою очередь, было бы весьма непросто обойти Сербию или Латвию в шестерке «D». В общем, они — из нашей «весовой категории».
Хотя это — по группе, которая, грубо говоря, — не больше, чем «предвариловка». Настоящая проверка у всех команд впереди. И в
Настоящий чемпионат Европы, можно сказать, еще не начался. Он начнется в субботу. Сборные России и Хорватии «стартуют» на следующий день, 10 сентября. Причем последними — в 21.30 по московскому времени.
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