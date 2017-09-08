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8 сентября 2017, 17:10 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Базаревич: У Хорватии нет изощрённой тактики, но есть сильные индивидуальности

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич дал оценку национальной команде Хорватии, с которой его подопечным предстоит встретиться в 1/8 финала Евробаскета-2017.

Главный тренер сборной России Сергей <span class=error>Базаревич</span> дал оценку национальной команде Хорватии с которой его подопечным предстоит встретиться в 1/8 финала Евробаскета-2017. Увеличить
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«У Хорватии опытные игроки. С одной стороны, это является преимуществом, но с другой — их разыгрывающие уже не очень молоды. Они за счёт опыта и таланта Богдановича и Шарича и играют так в баскетбол, потому что большинство их игроков умеют это. Играют достаточно просто, никакой изощрённой тактики там нет. Но есть сильные индивидуальности. Если мы им позволим делать то, что они хотят, то у нас проблемы будут. Если мы сможем ограничить их в их лучших проявлениях, то всё должно быть хорошо», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
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