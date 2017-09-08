Базаревич: У Хорватии нет изощрённой тактики, но есть сильные индивидуальности

«У Хорватии опытные игроки. С одной стороны, это является преимуществом, но с другой — их разыгрывающие уже не очень молоды. Они за счёт опыта и таланта Богдановича и Шарича и играют так в баскетбол, потому что большинство их игроков умеют это. Играют достаточно просто, никакой изощрённой тактики там нет. Но есть сильные индивидуальности. Если мы им позволим делать то, что они хотят, то у нас проблемы будут. Если мы сможем ограничить их в их лучших проявлениях, то всё должно быть хорошо», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.