Базаревич: У Хорватии нет изощрённой тактики, но есть сильные индивидуальности
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич дал оценку национальной команде Хорватии, с которой его подопечным предстоит встретиться в 1/8 финала Евробаскета-2017.
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«У Хорватии опытные игроки. С одной стороны, это является преимуществом, но с другой — их разыгрывающие уже не очень молоды. Они за счёт опыта и таланта Богдановича и Шарича и играют так в баскетбол, потому что большинство их игроков умеют это. Играют достаточно просто, никакой изощрённой тактики там нет. Но есть сильные индивидуальности. Если мы им позволим делать то, что они хотят, то у нас проблемы будут. Если мы сможем ограничить их в их лучших проявлениях, то всё должно быть хорошо», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
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