Владимир Гомельский: Настрой и мотивация помогут России обыграть Хорватию

«ИГРА СБОРНОЙ В ОБОРОНЕ МЕНЯ УСТРАИВАЕТ»

Мы свою задачу выполнили — вышли из группы, причем с одним поражением. И это была пока наша единственная неудачная игра. Не из-за результата, а по рисунку. По тому, что команда растерялась и концовку проиграла вчистую. И теперь оказалось, если б мы проиграли Латвии не 12, а 5 очков, заняли бы место повыше. Ну, как получилось, так получилось.

В принципе, игра сборной России в обороне меня устраивает. Защищаемся надежно, агрессивно. В этом отношении претензий к команде нет, а вот в нападении хотелось бы большего разнообразия и большей инициативы от игроков. Мы сколько раз говорили, что сейчас в сборной большинство баскетболистов находятся на пике. Их физическое состояние и большой опыт не вызывают сомнений. Но оказалось, что, несмотря на это, не все готовы проявлять инициативу в атаке. Кто-то прячется от мяча, не бросает из выгодных позиций, боится промахнуться, боится взять на себя ответственность за результат. Только Швед и Мозгов не боятся этого.

«У ХОРВАТОВ ДВА ЯРКО ВЫРАЖЕННЫХ ЛИДЕРА — ШАРИЧ И БОГДАНОВИЧ»

10 сентября мы играем с Хорватией. Базаревичу придется вносить коррективы в психологию игроков, в настроение команды. И тактически настраивать ребят на то, что у хорватов есть два ярко выраженных лидера — Шарич и Богданович, на которых надо обратить самое пристальное внимание. Оба играют в НБА, а Шарич выходит в стартовой пятерке. Оба нам хорошо известны по Евролиге, когда они там играли.

Богданович — суперснайпер, а Шарич очень агрессивный форвард.

Если мне не изменяет память, то с чемпионата мира в Торонто, в 1994 году, наши хорватам в официальных турнирах никогда не проигрывали. Понятно, что сейчас и у нас, и у них совсем другие команды, поэтому матч носит важнейший характер для обеих сборных. Начались игры на вылет. Очень бы не хотелось на первом же этапе плей-офф вылететь их турнира.

За счет агрессивной защиты нам нужно решить проблему розыгрыша мяча у хорватов. Желательно так опекать первого номера соперника, чтобы заставить его развернуться спиной к кольцу, чтобы у него была возможность отдавать только поперечные передачи. Но если они смогут пасовать в углы площадки и на границы трехсекундной зоны, то будет достаточно сложно остановить игроков соперника, которые обладают высоким исполнительским мастерством.

И все равно, я считаю, что мотивация и настрой на этот матч будут иметь решающее значение.

Матч 1/8 финала Россия — Хорватия пройдет 10 сентября. Начало в 21.30.