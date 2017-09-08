Владимир Гомельский: Настрой и мотивация помогут России обыграть Хорватию
Комментатор Владимир Гомельский — подвел итоги вступлению сборной России в групповом турнире на Евробаскете-2017 и оценил сборную Хорватии.
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«ИГРА СБОРНОЙ В ОБОРОНЕ МЕНЯ УСТРАИВАЕТ»
Мы свою задачу выполнили — вышли из группы, причем с одним поражением. И это была пока наша единственная неудачная игра. Не
В принципе, игра сборной России в обороне меня устраивает. Защищаемся надежно, агрессивно. В этом отношении претензий к команде нет, а вот в нападении хотелось бы большего разнообразия и большей инициативы от игроков. Мы сколько раз говорили, что сейчас в сборной большинство баскетболистов находятся на пике. Их физическое состояние и большой опыт не вызывают сомнений. Но оказалось, что, несмотря на это, не все готовы проявлять инициативу в атаке.
«У ХОРВАТОВ ДВА ЯРКО ВЫРАЖЕННЫХ ЛИДЕРА — ШАРИЧ И БОГДАНОВИЧ»
10 сентября мы играем с Хорватией. Базаревичу придется вносить коррективы в психологию игроков, в настроение команды. И тактически настраивать ребят на то, что у хорватов есть два ярко выраженных лидера — Шарич и Богданович, на которых надо обратить самое пристальное внимание. Оба играют в НБА, а Шарич выходит в стартовой пятерке. Оба нам хорошо известны по Евролиге, когда они там играли.
Богданович — суперснайпер, а Шарич очень агрессивный форвард.
Если мне не изменяет память, то с чемпионата мира в Торонто, в 1994 году, наши хорватам в официальных турнирах никогда не проигрывали. Понятно, что сейчас и у нас, и у них совсем другие команды, поэтому матч носит важнейший характер для обеих сборных. Начались игры на вылет. Очень бы не хотелось на первом же этапе
За счет агрессивной защиты нам нужно решить проблему розыгрыша мяча у хорватов. Желательно так опекать первого номера соперника, чтобы заставить его развернуться спиной к кольцу, чтобы у него была возможность отдавать только поперечные передачи. Но если они смогут пасовать в углы площадки и на границы трехсекундной зоны, то будет достаточно сложно остановить игроков соперника, которые обладают высоким исполнительским мастерством.
И все равно, я считаю, что мотивация и настрой на этот матч будут иметь решающее значение.
Матч 1/8 финала Россия — Хорватия пройдет 10 сентября. Начало в 21.30.
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