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8 сентября 2017, 12:46 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Федерация баскетбола Москвы проголосовала за победу России над Хорватией

На состоявшейся в Москве внеочередной конференции Федерации баскетбола Москвы президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко запустил флэшмоб в поддержку сборной России в преддверии матча 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017 со сборной Хорватии.

На состоявшейся в Москве внеочередной конференции Федерации баскетбола Москвы президент Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> Сергей <span class=error>Кущенко</span> запустил флэшмоб в поддержку сборной России в преддверии матча 1/8 финала <nobr>плей-офф</nobr> Евробаскета-2017 со сборной Хорватии. Увеличить
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В ходе неофициальной процедуры все участники конференции единогласно проголосовали за победу российской сборной.

На первом этапе турнира сборная России заняла третье место в группе D с четырьмя победами при одном поражении.
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