Федерация баскетбола Москвы проголосовала за победу России над Хорватией

Бывший разыгрывающий защитник баскетбольного ЦСКА и заслуженный тренер России Станислав Еремин в интервью «Газете.Ru» проанализировал игру сборной России на групповом этапе Евробаскета-2017, рассказал, какие недостатки нужно срочно исправить в преддверии 1/8 финала турнира против Хорватии, и ответил на вопрос, есть ли в команде лидеры кроме Алексея Шведа.