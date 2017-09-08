Федерация баскетбола Москвы проголосовала за победу России над Хорватией
На состоявшейся в Москве внеочередной конференции Федерации баскетбола Москвы президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко запустил флэшмоб в поддержку сборной России в преддверии матча 1/8 финала
плей-офф Евробаскета-2017 со сборной Хорватии.
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В ходе неофициальной процедуры все участники конференции единогласно проголосовали за победу российской сборной.
На первом этапе турнира сборная России заняла третье место в группе D с четырьмя победами при одном поражении.
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