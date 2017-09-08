Еремин: В игре России явный перекос в сторону Шведа

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— Сборная России уверенно провела групповой этап Евробаскета, потерпев поражение только в одной встрече — с латвийцами (69:84). При этом мы одержали победы над Турцией (76:73), Сербией (75:72), Бельгией (76:67) и Великобританией (82:70). Как оцените игру подопечных Сергея Базаревича?

— Давайте слово «уверенно» все-таки уберем. Результат сам по себе хороший — это одно. Мы обыграли сильную сборную Сербии, неплохую Бельгию и хозяев турнира турков, но после этих игр наметилась явная тенденция на спад.

Мы крайне неубедительно провели вторую половину встречи с Латвией и весьма посредственно сыграли с Великобританией. Это должно настораживать.

Хотя ничего очень страшного в этом нет. Евробаскет — это длинный по времени турнир, в котором все, как всегда, решают игры плей-офф. Время, чтобы вернуть свою лучшую игру, у нас есть.

— Есть ли у сборной России недостатки в игре, которые нужно срочно исправить к плей-офф?

— Мне понравилось, как наши ребята защищались в первые три игры — против Турции, Сербии и Бельгии — и первую половину встречи с Латвией. В этих матчах был баланс между игрой лидера и игрой коллектива. Это чувствовалось — команда была управляемая. Но в концовке группового этапа мы подрастеряли эти моменты. Возвращаясь к разговору о недостатках, прежде всего, нам не хватает хорошей защиты. Нужно к ней возвращаться, поскольку бросок — оружие неуправляемое.

В игре сборной идет явный перекос: атакующий защитник Алексей Швед играет очень ярко, а как только он устает, у нас не находится игроков, которые могли бы его заменить по лидерским качествам.

Швед определяет игру сегодняшней сборной России — это ясно. Не хочу обижать других: иногда хорошо играет центровой Тимофей Мозгов, в какие-то моменты тяжелый форвард Андрей Воронцевич проявляет себя, а где-то спасает защитник Дмитрий Хвостов. Но посмотрите: как только в игре наступают трудности, Швед тащит в одиночку. Если он забивает, то все хорошо, а если нет, то никто не берет на себя ответственность. Никто не может не просто выбросить мяч, а забить в нужный момент или своими действиями переломить ход встречи.

— Швед переломил ход игры против Великобритании, забросив два трехочковых в самый нужный момент, когда команда внезапно позволила сопернику безвозмездно набрать 12 очков и за минуту до конца вела лишь «+2». Спасение на индивидуальном мастерстве — это хорошо, но как команде побороть эту опасную нестабильность?

— У нас было тяжелое начало в игре против британцев.

Мы долго не могли забить и много ошибались, явно превосходя соперника по классу, но будучи неспособными этот класс реализовать. Неизвестно, что бы произошло, если бы не яркая и, я подчеркну, удачная игра Шведа.

Он взял бремя лидерства на себя и исполнил несколько дальних бросков в раннем нападении, а промахнись он один раз, все могло быть по-другому. Хорошо, что в концовке ребята собрались — не только Швед. Хвостов, например, начал неплохо перехватывать. Но разобраться с внезапными провалами можно, только стабилизировав игру в защите. А в третьей десятиминутке против Великобритании наша оборона оставляла желать лучшего. Мягко говоря.

— То есть проблемы, которая испытывает сборная в эти моменты, — чисто игровые? Психология на это никак не влияет?

— Нет, психология тоже имеет значение. На таком уровне она всегда один из решающих факторов.

Насколько это случайно, что команда не стала держать какой-то удар соперника? Что стала «ломаться», теряя рисунок игры?

Что не сохранила концентрацию? Тренерам сборной определенно нужно обратить внимание на психологию игроков.

— В 1/8 финала сборная России встретится с Хорватией. В своей группе она одержала четыре победы, проиграв только испанцам (73:79) и одолев Черногорию (76:72), Венгрию (67:58), Чехию (107:69) и Румынию (74:58). Насколько сложным будет этот соперник для нас?

— Хорватия — команда очень сильная. Но сказать, что она явно превосходит россиян? Ни в коем случае. Подопечные Александара Петровича провели хорошие игры и действовали более стабильно, чем мы, но в одном-единственном матче наша сборная вполне может их победить. Тренерам нужно настраивать ребят на победу, чтобы они выходили сражаться и держали удар. Матч точно будет сложным, ведь хорваты — опытные бойцы.

— К разговору об опытных бойцах: главной звездой Хорватии считается форвард «Индианы» Боян Богданович, который в пяти матчах турнира набрал 107 очков. Есть ли у нашей команды ресурсы, способные выключить его из игры?

— Думаю, да, у нас есть игроки, которые умеют хорошо защищаться. Хотя Богданович, конечно, великолепный снайпер. Также очень сильным игроком в команде соперника является тяжелый форвард Дарио Шарич из «Филадельфии», который набрал 76 баллов за пять встреч. Команда у хорватов достаточно опытная, просто так у нее не выиграешь.

Богданович и Шарич являются лидерами хорватов, но при этом сильной зависимости от них у коллектива нет. В этой сборной многие берут на себя инициативу. Многие могут забить.

Шансы пройти дальше у сборной России, конечно, есть. Хотя я бы отдал небольшое, теоретическое преимущество хорватам. Но если мы будем играть так, как мы это делали в матчах с Сербией и Турцией, то мы победим.