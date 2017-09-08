Еремин: В игре России явный перекос в сторону Шведа
Бывший разыгрывающий защитник баскетбольного ЦСКА и заслуженный тренер России Станислав Еремин в интервью «Газете.Ru» проанализировал игру сборной России на групповом этапе Евробаскета-2017, рассказал, какие недостатки нужно срочно исправить в преддверии 1/8 финала турнира против Хорватии, и ответил на вопрос, есть ли в команде лидеры кроме Алексея Шведа.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Сборная России уверенно провела групповой этап Евробаскета, потерпев поражение только в одной встрече — с латвийцами (69:84). При этом мы одержали победы над Турцией (76:73), Сербией (75:72), Бельгией (76:67) и Великобританией (82:70). Как оцените игру подопечных Сергея Базаревича?
— Давайте слово «уверенно»
Мы крайне неубедительно провели вторую половину встречи с Латвией и весьма посредственно сыграли с Великобританией. Это должно настораживать.
Хотя ничего очень страшного в этом нет. Евробаскет — это длинный по времени турнир, в котором все, как всегда, решают игры
— Есть ли у сборной России недостатки в игре, которые нужно срочно исправить к
— Мне понравилось, как наши ребята защищались в первые три игры — против Турции, Сербии и Бельгии — и первую половину встречи с Латвией. В этих матчах был баланс между игрой лидера и игрой коллектива. Это чувствовалось — команда была управляемая. Но в концовке группового этапа мы подрастеряли эти моменты. Возвращаясь к разговору о недостатках, прежде всего, нам не хватает хорошей защиты. Нужно к ней возвращаться, поскольку бросок — оружие неуправляемое.
В игре сборной идет явный перекос: атакующий защитник Алексей Швед играет очень ярко, а как только он устает, у нас не находится игроков, которые могли бы его заменить по лидерским качествам.
Швед определяет игру сегодняшней сборной России — это ясно. Не хочу обижать других: иногда хорошо играет центровой Тимофей Мозгов, в
— Швед переломил ход игры против Великобритании, забросив два трехочковых в самый нужный момент, когда команда внезапно позволила сопернику безвозмездно набрать 12 очков и за минуту до конца вела лишь «+2». Спасение на индивидуальном мастерстве — это хорошо, но как команде побороть эту опасную нестабильность?
— У нас было тяжелое начало в игре против британцев.
Мы долго не могли забить и много ошибались, явно превосходя соперника по классу, но будучи неспособными этот класс реализовать. Неизвестно, что бы произошло, если бы не яркая и, я подчеркну, удачная игра Шведа.
Он взял бремя лидерства на себя и исполнил несколько дальних бросков в раннем нападении, а промахнись он один раз, все могло быть
— То есть проблемы, которая испытывает сборная в эти моменты, — чисто игровые? Психология на это никак не влияет?
— Нет, психология тоже имеет значение. На таком уровне она всегда один из решающих факторов.
Насколько это случайно, что команда не стала держать
Что не сохранила концентрацию? Тренерам сборной определенно нужно обратить внимание на психологию игроков.
— В 1/8 финала сборная России встретится с Хорватией. В своей группе она одержала четыре победы, проиграв только испанцам (73:79) и одолев Черногорию (76:72), Венгрию (67:58), Чехию (107:69) и Румынию (74:58). Насколько сложным будет этот соперник для нас?
— Хорватия — команда очень сильная. Но сказать, что она явно превосходит россиян? Ни в коем случае. Подопечные Александара Петровича провели хорошие игры и действовали более стабильно, чем мы, но в
— К разговору об опытных бойцах: главной звездой Хорватии считается форвард «Индианы» Боян Богданович, который в пяти матчах турнира набрал 107 очков. Есть ли у нашей команды ресурсы, способные выключить его из игры?
— Думаю, да, у нас есть игроки, которые умеют хорошо защищаться. Хотя Богданович, конечно, великолепный снайпер. Также очень сильным игроком в команде соперника является тяжелый форвард Дарио Шарич из «Филадельфии», который набрал 76 баллов за пять встреч. Команда у хорватов достаточно опытная, просто так у нее не выиграешь.
Богданович и Шарич являются лидерами хорватов, но при этом сильной зависимости от них у коллектива нет. В этой сборной многие берут на себя инициативу. Многие могут забить.
Шансы пройти дальше у сборной России, конечно, есть. Хотя я бы отдал небольшое, теоретическое преимущество хорватам. Но если мы будем играть так, как мы это делали в матчах с Сербией и Турцией, то мы победим.
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