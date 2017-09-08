Хорватский заслон для России

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Наша национальная команда завершила групповой этап Евробаскета всего с одним поражением в пяти матчах. Вчера в заключительной игре первого этапа россияне обыграли в Стамбуле Великобританию со счетом 82:70. Однако из-за единственной осечки подопечные Сергея Базаревича оказались в своей группе лишь третьими, и 10 сентября в 1/8 финала их ждет тяжелейшая встреча с хорватами, в которой уже не будет права на ошибку.

Сетка плей-офф Евробаскета-2017. Фото «СЭ» Спорт-Экспресс

Сборная Хорватии по баскетболу — солидный бренд с мировым именем. Однако главные достижения парней со стильными «шашечками» на форме остались в первой половине 1990-х. Тогда хорваты сражались в олимпийском финале Барселоны с самой великой из американских «дрим тим», попадали на пьедестал чемпионатов мира и Европы. Но когда гениальный Дражен Петрович погиб в автокатастрофе, а Тони Кукоч и Дино Раджа постарели, оказалось, что полноценно заменить их некем.

Хорватия переместилась во второй эшелон мирового баскетбола, пропустив немало крупных турниров, в том числе три чемпионата мира подряд на стыке веков и три из пяти последних Олимпиад. Но в последние годы результаты хорватов снова поползли вверх — в стране возмужало новое поколение игроков, что сулит балканской стране баскетбольный ренессанс. И очень бы не хотелось, чтобы на нынешнем Евробаскете он случился за счет россиян.

— Хорватия, на мой взгляд, выглядит очень здорово и при благоприятном раскладе может стать чемпионом. Лучше с такими командами играть в более поздних раундах, — считает президент РФБ Андрей Кириленко.

Однако поделать уже ничего нельзя, и нам сейчас надо думать о том, как одолеть этого непростого соперника.

Сейчас уже мало кто вспоминает, что Хорватия накануне турнира испытывала кадровый голод. Тренер Ацо Петрович, выигрывавший еще бронзу Евробаскета-1995, не мог рассчитывать на трех игроков НБА — Анте Жижича, Ивицу Зубаца и Марио Хезонью, а также Миро Билана, Луку Бабича, Роко Стипчевича и Марко Араповича. Пришлось разбавить молодую поросль 35-летним Марко Поповичем и пошедшими на четвертый десяток Лукой Зоричем и Марко Томасом. Но зато в распоряжении Петровича оказались лучший снайпер Олимпиады-2016 Боян Богданович и Дарио Шарич — один из лучших новичков НБА прошлого сезона. А вокруг двух таких игроков можно выстроить крепкую команду.

Хорваты начали поход в плей-офф Евробаскета не слишком ярко — перед последней четвертью они проигрывали Венгрии, но потом класс «шашечных» взял свое. Они легко обыграли Румынию, дожали Черногорию (во всех трех этих встречах Богданович набрал больше 20 очков), а затем устроили рубку с главными фаворитами Евробаскета испанцами, проиграв им лишь в последней четверти. Уже оставшись вторыми в группе, хорваты набросали более сотни очков Чехии, доказав — сборную России в воскресенье ждет нелегкое испытание.

СБОРНАЯ ХОРВАТИИ

Достижения: серебряный призер Олимпийских игр (1992), бронзовый призер чемпионата мира (1994), бронзовый призер чемпионата Европы (1993, 1995)

Место в рейтинге ФИБА: 11-е (7-е в Европе)

Главная звезда на Евробаскете-2017: Боян Богданович («Индиана»)

Место на Евробаскете-2015: 9-е

Результаты матчей в группе С: Венгрия — Хорватия — 58:67, Хорватия — Румыния — 74:58, Черногория — Хорватия — 72:76, Хорватия — Испания — 73:79, Чехия — Хорватия — 69:107.