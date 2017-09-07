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7 сентября 2017, 20:15 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Баскетболисты сборной Испании одержали пятую победу подряд на ЧЕ

МОСКВА, 7 сен — Р-Спорт. Сборная Испании по баскетболу одержала пятую победу подряд на групповой стадии чемпионата Европы, взяв верх над командой Венгрии.

Сборная Испании по баскетболу одержала пятую победу подряд на групповой стадии чемпионата Европы взяв верх над командой Венгрии. Увеличить
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Встреча группы С, состоявшаяся в румынском городе Клуж-Напока, завершилась со счетом 87:64 (22:10, 19:19, 19:17, 27:18) в пользу испанцев, в составе которых 20 очков набрал По Газоль, ставший самым результативным баскетболистом в истории чемпионатов Европы. У венгров 17 очков записал себе в актив Чаба Ференц.

Испанцы заняли первое место в группе и вышли в 1/8 финала, венгры выиграли два матча из пяти и тоже пробились в плей-офф.
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