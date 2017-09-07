Баскетболисты сборной Испании одержали пятую победу подряд на ЧЕ

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Встреча группы С, состоявшаяся в румынском городе Клуж-Напока, завершилась со счетом 87:64 (22:10, 19:19, 19:17, 27:18) в пользу испанцев, в составе которых 20 очков набрал По Газоль, ставший самым результативным баскетболистом в истории чемпионатов Европы. У венгров 17 очков записал себе в актив Чаба Ференц.