Баскетболисты сборной Испании одержали пятую победу подряд на ЧЕ
МОСКВА, 7 сен —
Р-Спорт. Сборная Испании по баскетболу одержала пятую победу подряд на групповой стадии чемпионата Европы, взяв верх над командой Венгрии.
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Встреча группы С, состоявшаяся в румынском городе
Испанцы заняли первое место в группе и вышли в 1/8 финала, венгры выиграли два матча из пяти и тоже пробились в
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