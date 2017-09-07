Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30931743/
7 сентября 2017, 17:01 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Мозгов: российские баскетболисты не думают о сопернике по плей-офф ЧЕ

СТАМБУЛ /Турция/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты предпочитают не думать о том, кто станет соперником команды в 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом ТАСС рассказал центровой команды Тимофей Мозгов.

Россияне выиграли у команды Великобритании в своем заключительном матче группового этапа со счетом 82:70, Мозгов стал лучшим по количеству подборов (11).

«Пятерку» бы сборной за группу не поставил, но это твердая «четверка». Можем обыграть кого угодно в плей-офф, но можем и проиграть кому угодно, — сказал центровой. — Так что не думаем о том, с кем играть в 1/8 финала. Главное — быть сконцентрированными.

По итогам группового этапа россияне выиграли четыре матча из пяти. Команда сохранит первую строчку, если позднее в четверг сборная Латвии проиграет команде Турции. Если сборная России выйдет с первого места, то в 1/8 финала турнира она сыграет с командой, занявшей четвертое место в группе С, где на четвертой позиции групповой турнир могут закончить сборные Черногории или Венгрии.

«Все матчи в группе получились сложными. Ни одного проходного не было», — отметил Мозгов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Баскетболиста Шведа не интересует личная результативность на чемпионате Европы

Баскетболиста Шведа не интересует личная результативность на чемпионате Европы

СТАМБУЛ /Турция/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник сборной России Алексей Швед не думает о собственной результативности на чемпионате Европы по баскетболу. Об этом он заявил ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости

Российские баскетболисты обыграли британцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ

Сергей Шишкарев подал документы для выборов в Международную федерацию гандбола

Гимн МПК будет исполняться в случае победы паралимпийцев РФ в отборе к Играм-2018

Россиянин Крамник вышел в третий круг Кубка мира по шахматам