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https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30931742/
7 сентября 2017, 17:00 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Баскетболиста Шведа не интересует личная результативность на чемпионате Европы

СТАМБУЛ /Турция/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник сборной России Алексей Швед не думает о собственной результативности на чемпионате Европы по баскетболу. Об этом он заявил ТАСС.

В четверг сборная России одержала победу над командой Великобритании со счетом 82:70, Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков. В пяти матчах группового этапа российские баскетболисты проиграли лишь один раз.

«Нам не так важно, с кем играть в 1/8 финала, мы думаем о своей игре. Я о своей результативности не задумываюсь, главное, что команда побеждает и идет дальше, — сказал Швед. — В предыдущей игре мяч не летел в корзину соперника, в этой — все влетало».

Итоговое место россиян в группе и соперник по 1/8 финала плей-офф определятся после матча сборных Турции и Латвии.
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