Баскетболиста Шведа не интересует личная результативность на чемпионате Европы

В четверг сборная России одержала победу над командой Великобритании со счетом 82:70, Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков. В пяти матчах группового этапа российские баскетболисты проиграли лишь один раз.

«Нам не так важно, с кем играть в 1/8 финала, мы думаем о своей игре. Я о своей результативности не задумываюсь, главное, что команда побеждает и идет дальше, — сказал Швед. — В предыдущей игре мяч не летел в корзину соперника, в этой — все влетало».