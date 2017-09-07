Кириленко: Сборная России по баскетболу выполнила задачу-минимум на чемпионате Европы

В четверг сборная России одержала победу над командой Великобритании со счетом 82:70. В пяти матчах группового этапа российские баскетболисты проиграли лишь команде Латвии (69:84).

«За выступление в групповом этапе сборной можно поставить пятерку, а за игру, которую показывает, — четверку, — сказал Кириленко. — Задачу-минимум по выходу из группы команда не просто выполнила, а перевыполнила».

«Хорватия выглядит здорово, и, вообще, может выиграть этот чемпионат Европы. Поэтому, с ними лучше играть как можно позже. Для нас лучшим исходом будет получить в соперники венгров, но российская команда может обыграть здесь любого соперника», — сказал Кириленко.