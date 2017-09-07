Российские баскетболисты обыграли британцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ
ТАСС, 7 сентября. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Великобритании со счетом 82:70 в своем заключительном матче на групповом этапе чемпионата Европы. Встреча группы D прошла в Стамбуле.
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Самым результативным игроком матча стал защитник российской сборной Алексей Швед, набравший 30 очков. По количеству подборов в матче лидером стал российский центровой Тимофей Мозгов (11).
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