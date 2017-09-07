Баскетболист Заза Пачулия завершил карьеру в сборной Грузии

«Прощайте моя сборная и болельщики, настало время капитану уйти! Эти золотые годы я никогда не забуду. Спасибо!», — сказано в его заявлении.

Свое решение Пачулия озвучил после того, как сборная Грузии не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы.

«Я очень желал другого завершения, не жалел сил и стремился к победе, но, к сожалению, травма не позволила мне сделать больше. На протяжении 17 лет было много успехов и разочарований, постоянная надежда на лучшее, но это то, что у нас получилось. Остальное, надеюсь, продолжат будущие поколения», — отметил баскетболист.

Пачулия являлся капитаном баскетбольной сборной Грузии почти 17 лет. В составе сборной он принял участие в четырех чемпионатах Европы — 2011, 2013, 2015 и 2017 годов. Наивысшим достижение команды на европейском первенстве стал выход в 1/8 финала на турнире в 2015 году.

Пачулия выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2003 года. Он играл за «Орландо», «Милуоки», «Атланту» и «Даллас». В прошлом сезоне центровой стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт».