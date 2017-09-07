«В играх плей-офф одних попаданий Алексея Шведа может и не хватить»

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В последнем туре группового этапа Евробаскета-2017 сборной России предстоит провести матч с аутсайдером турнира — сборной Великобритании. В первых четырех турах подопечные известного американского тренера Джо Пранти не смогли одержать ни одной победы, уступив Бельгии (90:103), Турции (70:84), Латвии (97:92) и Сербии (68:82). Хотя британцы и потеряли шансы на выход из группы, в матче с Россией они намерены сыграть в полную силу.

— Матч с Россией станет для нас заключительным на турнире, и мы хотим провести его как можно лучше, как говорят в спорте, хлопнуть дверью, — заявил «Известиям» Джо Пранти, долгие годы работающий тренером в НБА. — Мы очень уважаем вашу команду, в которой есть такие сильные игроки, как Мозгов, Швед и Воронцевич, но думаю, что у нас есть шанс на победу. Россия неудачно сыграла с Латвией, показав свои слабые стороны. Мы постараемся ими воспользоваться, внимательно изучив все аспекты игры вашей сборной.

Лидерами команды Великобритании являются защитник «Лондон Лайтинг» Кайл Джонс и мощный форвард «Мурсии» Даниэль Кларк, показывающий на Евробаскете высокую результативность (11,7 очка в среднем за игру). Главные же звезды британского баскетбола — 30-летний экс-центровой ЦСКА Джоэл Фрилэнд и 32-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Луол Денг — пропускают этот Евробаскет.

— Я разговаривал с Фрилэндом и его агентом за несколько месяцев до Евробаскета, — продолжил Джо Пранти. — Мы были очень позитивно настроены относительно его приезда в сборную и рассчитывали на него, но незадолго до начала тренировочного сбора Джоэл позвонил мне и сказал, что у него небольшая травма и сейчас он сосредоточен на поиске нового клуба. Нам пришлось искать ему замену. При этом у игрока есть желание в будущем выступать за национальную команду. Если в целом говорить про наши приоритеты, то сейчас в Великобритании подрастает очень талантливое молодое поколение. Игроки сборных U-18, U-19 сейчас находятся на лидирующих позициях в европейском баскетболе, поэтому я думаю, что в ближайшем будущем у нашей сборной будут гораздо более впечатляющие результаты на взрослом уровне.

Отметим, что сборная России гарантировала себе выход в плей-офф, но пока неясно, какое итоговое место займет наша команда. В случае победы над Великобританией и успеха Сербии в игре с Бельгией, всё решится в матче Турция-Латвия. Победа хозяев турнира сделает победителем группы россиян, а латыши опустятся на четвертую строчку. Если же команда Айнарса Багатскиса добьется успеха, сразу три сборные завершат групповой турнир с четырьмя победами. Тогда по разности очков в личных встречах Сербия станет первой, Латвия — второй, Россия — третьей.

Таким образом, в первом раунде плей-офф Россия может встретиться с Венгрией, Черногорией или Хорватией, которые также уже обеспечили себе участие в играх на вылет. По мнению двукратного вице-чемпиона мира Виталия Носова, нашей команде желательно избежать встречи с Хорватией.

— Венгрия и Черногория — примерно равные по классу соперники, которых мы должны обыгрывать, а вот играть с Хорватией в 1/8 будет тяжело, — отметил Виталий Носов. — В этой команде собраны игроки очень высокого уровня, включая баскетболистов, выступающих в НБА, — Дарио Шарича и Бояна Богдановича. Посмотрим, как всё сложится в последнем туре, от нас уже практически ничего не зависит.

Виталий Носов считает, что нашей сборной нельзя быть слишком зависимой от Алексея Шведа.

— Несмотря на поражение от Латвии, я по-прежнему считаю, что нашей команде по силам завоевать медали, — заключил эксперт. — По потенциалу игроков, тренера и менеджмента команды. Как мне показалось, с латышами ребята подсели физически, плюс Айнарс Багатскис хорошо выстроил защиту против Шведа, которого очень плотно опекали два игрока. Понятно, что от Шведа в сборной зависит очень многое, но я бы хотел, чтобы кто-то еще из наших ребят продемонстрировал свои снайперские качества. Иначе в матчах плей-офф одних попаданий защитника «Химок» может и не хватить, другие наши лидеры также должны не бояться брать инициативу на себя.