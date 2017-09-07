Сборные Литвы и Греции встретятся в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду состоялись заключительные матчи пятого тура в группах А и B. В группе А сборная Словении победила команду Франции со счетом 95:78, Финляндия — Исландию (83:79). Итоговое положение команд группы А: 1. Словения — 10 очков; 2. Финляндия — 9; 3. Франция — 8; 4. Греция — 7; 5. Польша — 6; 6. Исландия — 5. В группе B команда Литвы одолела сборную Германии (89:72), Италия — Грузию (71:69), Украина — Израиль (88:64). Итоговое положение команд в группе B: 1. Литва — 9 очков; 2. Германия — 8; 3. Италия — 8; 4. Украина — 7; 5. Грузия — 7; 6. Израиль — 6.

Таким образом, стали известны все 16 участников плей-офф чемпионата Европы. Ранее путевки в плей-офф завоевали сборные Испании, Хорватии, Черногории, Венгрии, Латвии, Сербии, России и Турции.

Также после окончания матчей пятого тура в группах А и B определились первые четыре пары участников 1/8 финала, которые сыграют 9 сентября в Стамбуле: Германия — Франция, Словения — Украина, Литва — Греция, Финляндия — Италия. Остальные четыре пары станут известны после того, как последние матчи заключительного тура проведут команды в группах С и D. Встречи пятого тура в этих квартетах пройдут 7 сентября. Последний матч на групповом этапе российские баскетболисты проведут против команды Великобритании.

Чемпионат Европы завершится 17 сентября.