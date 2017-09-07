Сборные Литвы и Греции встретятся в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу
ТАСС, 6 сентября. Сборная Греции добилась победы над командой Польши со счетом 95:77 в заключительном матче группы А и в 1/8 финала встретится с литовскими баскетболистами.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В среду состоялись заключительные матчи пятого тура в группах А и B. В группе А сборная Словении победила команду Франции со счетом 95:78, Финляндия — Исландию (83:79). Итоговое положение команд группы А: 1. Словения — 10 очков; 2. Финляндия — 9; 3. Франция — 8; 4. Греция — 7; 5. Польша — 6; 6. Исландия — 5. В группе B команда Литвы одолела сборную Германии (89:72), Италия — Грузию (71:69), Украина — Израиль (88:64). Итоговое положение команд в группе B: 1. Литва — 9 очков; 2. Германия — 8; 3. Италия — 8; 4. Украина — 7; 5. Грузия — 7; 6. Израиль — 6.
Таким образом, стали известны все 16 участников
Также после окончания матчей пятого тура в группах А и B определились первые четыре пары участников 1/8 финала, которые сыграют 9 сентября в Стамбуле: Германия — Франция, Словения — Украина, Литва — Греция, Финляндия — Италия. Остальные четыре пары станут известны после того, как последние матчи заключительного тура проведут команды в группах С и D. Встречи пятого тура в этих квартетах пройдут 7 сентября. Последний матч на групповом этапе российские баскетболисты проведут против команды Великобритании.
Чемпионат Европы завершится 17 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter