Воронцевич: Сборная не должна зависеть только от Шведа

Несмотря на отличную игру в первой половине, наша #ГлавнаяКомандаСтраны потерпела первое поражение на #EuroBasket2017 - от сборной Латвии со счётом 69:84

A post shared by РФБ (@russiabasket) on Sep 5, 2017 at 6:16am PDT