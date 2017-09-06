Воронцевич: Сборная не должна зависеть только от Шведа

Для форварда ЦСКА и сборной России Андрея Воронцевича нынешний чемпионат Европы стал пятым в карьере, но пока что он не дотягивает до своих средних показателей на континентальных первенствах в 7,7 очков. Впрочем, даже 4,3 очка Воронцевича за матч пока позволяют российской сборной выходить из группы, вопрос только в одном — с какого места. Корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко поговорила с игроком и расспросила его о первом на турнире поражении, распределении ролей в команде и кражах, которые случились в Израиле.

— Андрей, в группе остался один соперник — Великобритания. В чем их главная опасность?

— Все команды на этом турнире достаточно похожи друг на друга. Я думаю, Великобритания прежде всего опасна своими снайперами. Всё будет зависеть от нашей защиты, от того, как мы будем их останавливать, как мы будем встречать мяч, как будем заставлять их идти в проход, а не бросать с точки.

— Есть опасность недооценить британцев?

— Никто не боится соперника, но недооценивать нельзя никого.

— Как спустя сутки объясните поражение от Латвии? Идеальная первая половина и катастрофическая вторая.

— Мы просто упустили лидерство. Мне кажется, что во второй половинемы перешли больше на игру один на один, нежели играли в командный баскетбол.

— В первой половине «выключили» из игры Кристапса Порзингиса, а во второй не сумели перестроить свою защиту?

— Первая задача заключалась как раз в том, чтобы «выключить» его. Он живой человек, с ним можно бороться— Тимофей и остальные ребята, которые защищались против него, это показали. Тима был на голову сильнее Порзингиса в тот день. Но, выключая одного, надо не забывать и про других. А когда не забиваешь ты, забивают тебе. Латыши были сильнее в нападении, мы сами отдали инициативу, а попытки догнать за счет индивидуального мастерства не принесли результат. Наша сборная сильна именно в коллективном баскетболе, но мы его не показали.

— До того, как стал попадать, Алексей Швед смазал семь трёхочковых. Получается, если не полетело у Шведа, в нападении его некем заменить?

—Дело не в том, что некому. Но когда Алексей на площадке, мыбольше играем комбинации на него. Я согласен с тем, что результат команды не должен зависеть только от процента попаданий Алексея. Нужно продолжать играть в командный баскетбол. Естественно, если выключают одного, остальные должны стараться брать инициативу на себя.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.35% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYqSG4YlQz9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Несмотря на отличную игру в первой половине, наша #ГлавнаяКомандаСтраны потерпела первое поражение на #EuroBasket2017 - от сборной Латвии со счётом 69:84</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by РФБ (@russiabasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-05T13:16:02+00:00">Sep 5, 2017 at 6:16am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Сергей Базаревич после игры сказал, что дисциплина внутри команды во второй половине с Латвией пропала.

— Мы проводили собрание и говорили о том, что, независимо от нашего процента, мы должны быть вместе, и у нас должен быть более позитивный настрой даже в самые сложные минуты. Этому надо учиться. Слова тренера «пропала дисциплина» — это, скорее всего, от того, что в какой-то момент стали преобладать эмоции. Начали разговаривать, а не играть. Сейчас извлекли из этого урок, будем стараться смотреть на все с энтузиазмом и позитивом.

— Разговоры на повышенных тонах на площадке, обращение Шведа к тренеру в тайм-ауте: «Может вы нам комбинацию нарисуете» — это рабочие моменты?

— Тогда нужно было определить, что именно нужно сыграть. Швед просто хотел внести ясность. А разговоры на площадке — это от большого желания. Каждый хочет себя проявить, но, к сожалению, мяч один на пять человек. Просто нам нужно понимать, что только в команде мы сможем достичь какого-то результата. Каждый для себя сделал выводы из поражения. Это хороший урок. Из негативных моментов всегда нужно извлекать пользу.

— Другими словами, в этой сборной России нет одного лидера, за которым все пойдут, лидером хочет быть каждый?

— Не в этом дело. Каждый пойдёт друг за друга. Мне кажется, каждому из нас нужно понимать свою роль и не бояться брать инициативу на себя.

— После матча игроки вместе сходили на ужин в известный ресторан в Стамбуле. О чем говорили?

— Да, после игры ходили всей командой ужинать. В отеле у нас не особо вкусно кормят, а вот ресторан оказался очень хороший, давно не ел такого вкусного мяса. Там очереди, как к мавзолею Ленина. Люди по спискам занимают столик и долго стоят на входе, ждут. За ужином хорошо пообщались с ребятами. Кто хотел высказаться, сделали это. Все понимают, что надо оставаться вместе и поддерживать друг друга, только так мы можем достичь какого-то результата. Сегодня будет ужин с Андреем Кириленко. Я считаю, это правильно, да и ужин с президентом федерации не каждый день бывает. Это всегда приятно.

— Перед тренировкой была встреча с болельщиками. Что говорили фанаты?

— Скандировали кричалки, делились теплыми словами и эмоциями. Спасибо им большое, что нашли время и приехали поддержать сборную в Турцию. С душой, с большой любовью к нам относятся. Нас мало, но мы в тельняшках. Видели их баннер на матчах. Вполне по-русски. Только русский человек поймет это слово. Креативно.

— В 1/8 мы уже точно не встретимся Испанией. Смотрели расклады на плей-офф?

— Да какая разница, Испания или кто-то другой? Об этом не хочется думать. У нас еще есть игра в группе с Великобританией.

— Итоговое место сборной России в группе Dсейчас зависит от матча Латвия — Турция. Победа Турции даёт нам первое место. За кого будете болеть?

— За турков, конечно. Им тоже кровь из носу нужна победа, чтобы как раз не выйти на Испанию. Нам же надо думать о своей игре, а уж на кого мы выйдем, это вопрос посева турнирной таблицы. Испания, действительно, выделяется на турнире.

— В Израиле ограбили некоторых игроков — Мотеюнаса из Литвы, Шрёдера из Германии. В Стамбуле всё в порядке с этим?

— Неприятные новости. Писали, что у Мотеюнаса украли 6 тысяч долларов, дорогущие часы. Понятно, что ребята не бедные, но это страшная вещь, когда заходят в твой номер и крадут твои вещи. Надо найти и наказать тех, кто это сделал. У нас таких проблем нет. С нами всегда ездит машина полиции в сопровождении.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYsqO8klRNf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Завтра последний и самый важный матч группового этапа #ГлавнаяКомандаСтраны Нам нужна победа, чтобы сохранить шанс первого места в группе. Смотрите прямую трансляцию на Матч ТВ и russiabasket.ru в 14:30. Поддержите наших парней??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by РФБ (@russiabasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-06T11:25:20+00:00">Sep 6, 2017 at 4:25am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>