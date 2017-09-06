Эксперт: В матче с Латвией у россиян родилось благодушие

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— В чем, по вашему мнению, заключается главная причина поражения россиян в матче с Латвией?

— Мне кажется, что ситуация в этой встрече произошла следующая: когда сборная России повела с преимуществом в 13 очков, у команды внутри родилось некое благодушие. А тренерский штаб на это состояние среагировать не сумел — нужно было взбудоражить ребят, ведь Латвия всегда бьется до конца. Но вот этого-то россияне и не учли. Однако в целом ничего страшного не произошло — все-таки за первые три игры наша сборная показала в основном очень хороший и планомерный баскетбол.

При этом сказать, что будет дальше, трудно — сейчас от нас уже почти ничего не зависит, так как много будет решаться в матче между латвийцами и турками. Поэтому к плей-офф нужно готовиться так, чтобы быть настроенными на любого соперника — чтобы команда в любом случае играла против кого угодно.

— Многие отмечают, что одной из самых явных проблем сборной России на этом турнире является розыгрыш мяча. Согласны с этим?

— Здесь такой момент, что выбирать-то тренерам особо не из кого… Наставники пригласили тех, кто был — лучших. И нельзя сказать, что кого-то пропустили, не взяли. Считаю, что на этот чемпионат Европы сборная привезла сильнейший состав, если не брать одного-двух баскетболистов, что особой роли не играет.

Плюс в данном случае все зависит от тех позиций, которые были выбраны самими тренерами — они подобрали людей, которые максимально подходят под их концепцию.

— У россиян пока что отлично получается обороняться против соперников, которые проповедуют абсолютно разные атакующие стили. Это грамотный скаутинг от штаба Сергей Базаревича или что-то другое?

— Конечно, здесь огромную роль играет качество скаутинга. И лично я считаю, что он на этом турнире очень приличный — каждого из оппонентов разбирают практически до мелочей. Это было сделано и против турок, и против сербов, да и Бельгию даже разобрали!

По ходу всех этих матчей было видно, что сборная России играла единой командой вместе с тренерским штабом.

— Насколько этот состав россиян зависим от Алексея Шведа?

— Швед, естественно, сейчас задает тон игре команды, однако это же могут сделать и Виталий Фридзон, и Никита Курбанов. Да, у Алексея пока что идет, однако есть уверенность, что и названные мной баскетболисты могут взять лидерство на себя.

— В плей-офф сборная России может попасть на еще более серьезных противников, чем встречались ей в группе. На какой из компонентов игры команда должна рассчитывать в таких встречах для победы?

— Думаю, что россиянам нужно постараться удержать тот рисунок игры, который сейчас у нее есть.

Также действительно очень важен все тот же скаутинг: хорошо, когда команда понимает, как ей защищаться против того или иного соперника. «Больших», например, нужно выдавливать из-под щитов, тогда как игроков периметра — дальше от трехочковой линии.

Что же касается других сборных, участвующих в турнире, то здесь Испания отчасти выделяется, итальянцы и французы собрали неплохие коллективы — в возможных противостояниях с ними все будет решаться уже в самой игре.

Понадобится, наверное, чуть-чуть везения, не лишним будет и отсутствие судейских ошибок — пока что, кстати, судят просто великолепно. И тогда, думаю, все будет нормально.

Кроме того, нельзя забывать, что плей-офф россияне будут играть в том же зале, где проводили и матчи группового этапа — это тоже очень хорошо.

— Какова вероятность, что тот уровень баскетбола, который сборная России задала в стартовых матчах чемпионата, сохранится не только до плей-офф, но и до следующих крупных турниров?

— Российской команде удалось найти хороший тренерский штаб, создалась рабочая обстановка, в которую никто не влезает, неплохие контакты с игроками присутствуют, так что не думаю, что это просто сиюминутный успех. Однако с полной уверенностью загадывать здесь, конечно, нельзя.

— На Евробаскет-2017 не приехали многие звезды НБА, что значительно обеднило число топ-игроков на турнире. В чем причина масштабных отказов лидеров некоторых команд, как считаете?

— Важно понимать, что данный Евробаскет не делает отбора на чемпионат мира, как это было ранее, многие сборные на нем ищут возможности для создания более молодых составов — такое можно у многих команд на данном первенстве увидеть.