Эксперт: В матче с Латвией у россиян родилось благодушие
Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич в интервью «Газете.Ru» назвал главную причину поражения отечественной команды в матче с Латвией (69:84) на Евробаскете-2017, отметил грамотный скаутинг россиян, а также объяснил, почему звезды НБА не приехали на турнир.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В чем, по вашему мнению, заключается главная причина поражения россиян в матче с Латвией?
— Мне кажется, что ситуация в этой встрече произошла следующая: когда сборная России повела с преимуществом в 13 очков, у команды внутри родилось некое благодушие. А тренерский штаб на это состояние среагировать не сумел — нужно было взбудоражить ребят, ведь Латвия всегда бьется до конца. Но вот
При этом сказать, что будет дальше, трудно — сейчас от нас уже почти ничего не зависит, так как много будет решаться в матче между латвийцами и турками. Поэтому к
— Многие отмечают, что одной из самых явных проблем сборной России на этом турнире является розыгрыш мяча. Согласны с этим?
— Здесь такой момент, что
Плюс в данном случае все зависит от тех позиций, которые были выбраны самими тренерами — они подобрали людей, которые максимально подходят под их концепцию.
— У россиян пока что отлично получается обороняться против соперников, которые проповедуют абсолютно разные атакующие стили. Это грамотный скаутинг от штаба Сергей Базаревича или
— Конечно, здесь огромную роль играет качество скаутинга. И лично я считаю, что он на этом турнире очень приличный — каждого из оппонентов разбирают практически до мелочей. Это было сделано и против турок, и против сербов, да и Бельгию даже разобрали!
По ходу всех этих матчей было видно, что сборная России играла единой командой вместе с тренерским штабом.
— Насколько этот состав россиян зависим от Алексея Шведа?
— Швед, естественно, сейчас задает тон игре команды, однако это же могут сделать и Виталий Фридзон, и Никита Курбанов. Да, у Алексея пока что идет, однако есть уверенность, что и названные мной баскетболисты могут взять лидерство на себя.
— В
— Думаю, что россиянам нужно постараться удержать тот рисунок игры, который сейчас у нее есть.
Также действительно очень важен все тот же скаутинг: хорошо, когда команда понимает, как ей защищаться против того или иного соперника. «Больших», например, нужно выдавливать
Что же касается других сборных, участвующих в турнире, то здесь Испания отчасти выделяется, итальянцы и французы собрали неплохие коллективы — в возможных противостояниях с ними все будет решаться уже в самой игре.
Понадобится, наверное,
Кроме того, нельзя забывать, что
— Какова вероятность, что тот уровень баскетбола, который сборная России задала в стартовых матчах чемпионата, сохранится не только до
— Российской команде удалось найти хороший тренерский штаб, создалась рабочая обстановка, в которую никто не влезает, неплохие контакты с игроками присутствуют, так что не думаю, что это просто сиюминутный успех. Однако с полной уверенностью загадывать здесь, конечно, нельзя.
— На Евробаскет-2017 не приехали многие звезды НБА, что значительно обеднило число
— Важно понимать, что данный Евробаскет не делает отбора на чемпионат мира, как это было ранее, многие сборные на нем ищут возможности для создания более молодых составов — такое можно у многих команд на данном первенстве увидеть.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter