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6 сентября 2017, 13:54 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Аллей-уп Шведа на Мозгова в лучших моментах шестого игрового дня Евробаскета

Официальный канал ФИБА в YouTube опубликовал пятёрку лучших моментов очередного игрового дня Евробаскета.

Официальный канал <span class=error>ФИБА</span> в YouTube опубликовал пятёрку лучших моментов очередного игрового дня Евробаскета. Увеличить
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На пятом месте расположился центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас, исполнивший сокрушительный данк в матче с Украиной. Четвёртое место у защитника сборной России Алексея Шведа и центрового Тимофея Мозгова, разыгравших аллей-уп в поединке с командой Латвии.

Третье место у форварда Словении Энтони Рэндольфа, исполнивший данк после эффектной распасовки в матче с Исландией. Второе место у защитника сборной Хорватии Дарио Шарича, который отдал роскошный пас Бояну Богдановичу в поединке с испанцами.

Первое место занял центровой национальной команды Финляндии Лаури Маркканен, совершивший эффектный данк в матче с греками.
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