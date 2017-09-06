Аллей-уп Шведа на Мозгова в лучших моментах шестого игрового дня Евробаскета

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На пятом месте расположился центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас, исполнивший сокрушительный данк в матче с Украиной. Четвёртое место у защитника сборной России Алексея Шведа и центрового Тимофея Мозгова, разыгравших аллей-уп в поединке с командой Латвии.



Третье место у форварда Словении Энтони Рэндольфа, исполнивший данк после эффектной распасовки в матче с Исландией. Второе место у защитника сборной Хорватии Дарио Шарича, который отдал роскошный пас Бояну Богдановичу в поединке с испанцами.



Первое место занял центровой национальной команды Финляндии Лаури Маркканен, совершивший эффектный данк в матче с греками.

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