Сборная России встретилась с болельщиками на Евробаскете
6 сентября у команд группы D выходной, и перед дневной тренировкой наша сборная в отеле встретились с болельщиками.
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Баскетболисты раздали автографы и сфотографировались с желающими. На встречу пришло порядка 70 человек, в числе которых был и президент РФБ Андрей Кириленко.
Днём ранее сборная России потерпела первое поражение на турнире от команды Латвии. Сейчас в группе D три команды с одинаковым показателем побед и поражений — 3−1, но россияне занимают третье место по разнице забитых и пропущенных очков.
7 сентября команда Сергея Базаревича проведёт последний матч группового этапа со сборной Великобритании. Напомним, что россияне досрочно вышли из группы и сыграют в 1/8 финала.
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