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6 сентября 2017, 13:17 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Сборная России встретилась с болельщиками на Евробаскете

6 сентября у команд группы D выходной, и перед дневной тренировкой наша сборная в отеле встретились с болельщиками.

6 сентября у команд группы D выходной и перед дневной тренировкой наша сборная в отеле встретились с болельщиками. Увеличить
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Баскетболисты раздали автографы и сфотографировались с желающими. На встречу пришло порядка 70 человек, в числе которых был и президент РФБ Андрей Кириленко.

Днём ранее сборная России потерпела первое поражение на турнире от команды Латвии. Сейчас в группе D три команды с одинаковым показателем побед и поражений — 3−1, но россияне занимают третье место по разнице забитых и пропущенных очков.

7 сентября команда Сергея Базаревича проведёт последний матч группового этапа со сборной Великобритании. Напомним, что россияне досрочно вышли из группы и сыграют в 1/8 финала.
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Тренер Пранти: Сборная Великобритании опасается Шведа в преддверии матча на Евробаскете

Тренер Пранти: Сборная Великобритании опасается Шведа в преддверии матча на Евробаскете

СТАМБУЛ /Турция/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Великобритании опасается российского защитника Алексея Шведа в матче заключительного тура чемпионата Европы по баскетболу против команды России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер британской сборной Джо Пранти.
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