Тренер Пранти: Сборная Великобритании опасается Шведа в преддверии матча на Евробаскете

Ранее сборная России обеспечила себе выход в плей-офф, команда Великобритании, проигравшая все четыре матча в группе, лишилась шансов на выход в следующий раунд.

«Швед — очень опасный игрок. Все видят, на что он способен на этом турнире. Он генерирует атаки сборной, делает сложнейшие решающие броски, — сказал Пранти. — У сборной России есть Тимофей Мозгов — с его габаритами и опытом игры в НБА. Можно продолжать и продолжать перечислять достоинства российской сборной».

«Мы знаем, что сборная России является тяжелым соперником, и на что она способна», — добавил тренер британской сборной.

Матч сборных России и Великобритании пройдет в четверг, начало — 14:30 мск.