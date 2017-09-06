Литовский баскетболист Мотеюнас стал жертвой воров в Израиле во время ЧЕ

Чемпионат Европы по баскетболу проходит сразу в четырех странах — Финляндии, Израиле, Турции и Румынии. Сборная Литвы играет в группе В, матчи которой принимает Израиль.

Как утверждается, неизвестные украли у Мотеюнаса около шести тысяч евро. При этом форвард не был единственной жертвой преступников.

«Тысячи долларов, кредитные карты, часы украдены из отеля Евробаскета. Донатаса Мотеюнаса обокрали на 6000 евро. Полиция ведет расследование», — написал журналист.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Thousands of dollars, credit cards, watches stollen from EuroBasket hotel. Donatas Motiejunas robbed €6000. Police investigate.</p>— David Pick (@IAmDPick) <a href="https://twitter.com/IAmDPick/status/905321106495737856">6 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как утверждает портал basketnews.lt, инцидент произошел во вторник после матча сборных Литвы и Украины. После четырех туров литовская команда идет на первом месте в группе, одержав три победы.