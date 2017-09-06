Литовский баскетболист Мотеюнас стал жертвой воров в Израиле во время ЧЕ
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Игрок сборной Литвы Донатас Мотеюнас стал жертвой воров в Израиле во время чемпионата Европы по баскетболу, сообщил в своем аккаунте в Twitter журналист Eurohoops Дэвид Пик.
Чемпионат Европы по баскетболу проходит сразу в четырех странах — Финляндии, Израиле, Турции и Румынии. Сборная Литвы играет в группе В, матчи которой принимает Израиль.
Как утверждается, неизвестные украли у Мотеюнаса около шести тысяч евро. При этом форвард не был единственной жертвой преступников.
«Тысячи долларов, кредитные карты, часы украдены из отеля Евробаскета. Донатаса Мотеюнаса обокрали на 6000 евро. Полиция ведет расследование», — написал журналист.
Как утверждает портал basketnews.lt, инцидент произошел во вторник после матча сборных Литвы и Украины. После четырех туров литовская команда идет на первом месте в группе, одержав три победы.
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