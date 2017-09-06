Колобков: В первом поражении российских баскетболистов на ЧЕ нет ничего страшного

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Во вторник сборная России потерпела на турнире первое поражение, уступив команде Латвии — 69:84. До этого россияне обыграли сборные Турции, Сербии и Бельгии.

«Ничего страшного, без поражений нет побед, — отметил Колобков. — Сейчас нужно сделать выводы, стать сильнее и идти дальше. Желаю ребятам восстановления и удачи в дальнейших матчах».

В заключительной встрече группового этапа сборная России сыграет с командой Великобритании, матч пройдет 7 сентября.