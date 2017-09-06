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6 сентября 2017, 8:43 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Колобков: В первом поражении российских баскетболистов на ЧЕ нет ничего страшного

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков пожелал российским баскетболистам сделать выводы после первого поражения на чемпионате Европы и стать сильнее в дальнейших матчах. Об этом Колобков рассказал ТАСС.

<em>МОСКВА 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника <span class=error>Советова</span>/. </em>Министр спорта РФ Павел Колобков пожелал российским баскетболистам сделать выводы после первого поражения на чемпионате Европы и стать сильнее в дальнейших матчах. Об этом Колобков рассказал ТАСС. Увеличить
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Во вторник сборная России потерпела на турнире первое поражение, уступив команде Латвии — 69:84. До этого россияне обыграли сборные Турции, Сербии и Бельгии.

«Ничего страшного, без поражений нет побед, — отметил Колобков. — Сейчас нужно сделать выводы, стать сильнее и идти дальше. Желаю ребятам восстановления и удачи в дальнейших матчах».

В заключительной встрече группового этапа сборная России сыграет с командой Великобритании, матч пройдет 7 сентября.
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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Каменских/. Выход сборной России по баскетболу в полуфинал чемпионат Европы станет для команды большим успехом. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, телекомментатор Владимир Гомельский.
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