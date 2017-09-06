Колобков: В первом поражении российских баскетболистов на ЧЕ нет ничего страшного
МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков пожелал российским баскетболистам сделать выводы после первого поражения на чемпионате Европы и стать сильнее в дальнейших матчах. Об этом Колобков рассказал ТАСС.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник сборная России потерпела на турнире первое поражение, уступив команде Латвии — 69:84. До этого россияне обыграли сборные Турции, Сербии и Бельгии.
«Ничего страшного, без поражений нет побед, — отметил Колобков. — Сейчас нужно сделать выводы, стать сильнее и идти дальше. Желаю ребятам восстановления и удачи в дальнейших матчах».
В заключительной встрече группового этапа сборная России сыграет с командой Великобритании, матч пройдет 7 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter