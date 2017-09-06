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6 сентября 2017, 8:20 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Гомельский: Выход сборной России по баскетболу в полуфинал ЧЕ будет успехом

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Каменских/. Выход сборной России по баскетболу в полуфинал чемпионат Европы станет для команды большим успехом. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, телекомментатор Владимир Гомельский.

<em>МОСКВА 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий <span class=error>Каменских</span>/. </em>Выход сборной России по баскетболу в полуфинал чемпионат Европы станет для команды большим успехом. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России телекомментатор Владимир Гомельский. Увеличить
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«По-хорошему, у сборной России на этом турнире нет предела, — сказал Гомельский. — Команда хорошо настроена и собирается бороться за высокие места. Я считаю, что для этого состава сборной выход в полуфинал турнира будет большим успехом, как и любые медали. А в отдельном матче может произойти все что угодно, это баскетбол, и это спорт».

Во вторник российская команда проиграла сборной Латвии со счетом 69:84. После четырех матчей сборная России с семью очками занимает третье место в группе, лидируют латвийцы. Следующий матч россияне проведут в четверг против команды Великобритании.
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