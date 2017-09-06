Гомельский: Выход сборной России по баскетболу в полуфинал ЧЕ будет успехом

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«По-хорошему, у сборной России на этом турнире нет предела, — сказал Гомельский. — Команда хорошо настроена и собирается бороться за высокие места. Я считаю, что для этого состава сборной выход в полуфинал турнира будет большим успехом, как и любые медали. А в отдельном матче может произойти все что угодно, это баскетбол, и это спорт».

Во вторник российская команда проиграла сборной Латвии со счетом 69:84. После четырех матчей сборная России с семью очками занимает третье место в группе, лидируют латвийцы. Следующий матч россияне проведут в четверг против команды Великобритании.