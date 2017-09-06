С кем Россия сыграет в плей-офф Евробаскета-2017?

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Вчера наша сборная проиграла на чемпионате Европы Латвии — 69:84. Первое поражение на турнире (после трех побед подряд) наверняка усложнит жизнь в первом раунде плей-офф. Там команде Сергея Базаревича могут достаться и хорваты, полуфиналисты Евробаскета-2013, и фавориты испанцы. Вот как выглядят полные расклады.

Перед заключительным туром группового раунда (все матчи состоятся 7 сентября), ситуация такова, что Россия в своей группе реально может финишировать на любом из мест, дающим путевку в плей-офф — то есть с первого по четвертое. А значит, соперником по 1/8 финала способна оказаться едва ли не каждая команда из группы С. Однако наиболее вероятным сейчас выглядит вариант, при котором нам достанется одна из балканских сборных — Черногория или Хорватия. Вторая из двух названных команд выглядит, конечно, не так грозно, как в 1990-е, однако все равно может доставить подопечным Сергея Базаревича уж точно не меньше проблем, чем латыши.

В 5-м туре завтра встречаются:

РОССИЯ — Великобритания

Бельгия — Сербия

Латвия — Турция.

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В 1/8 финала соперники определятся по следующей схеме:

1C-4D, 2C-3D, 3C-2D, 4C-1D.

В случае равенства очков у двух и более команд используются вот такие дополнительные показатели:

— число очков, набранных в матчах между этими командами;.

— разность мячей в матчах между этими командами;.

— разность мячей во всех матчах;.

— число заброшенных мячей во всех матчах.

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Сборная России займет первое место в группе, если:

— обыграет Великобританию, а Латвия и Сербия проиграют свои матчи;.

— обыграет Великобританию, Сербия окажется сильнее Бельгии, а Латвия уступит Турции. Тогда россияне опередят сербов благодаря победе в личной встрече.

— проиграет Великобритании, а Сербия и Латвия уступят соответственно Бельгии и Турции. Тогда одинаковое количество очков будет сразу у четырех сборных. Но россияне и сербы станут соответственно первыми и вторыми, как команды, имеющие по две победы в матчах лидеров, а по личной встрече выше будет Россия.

В таком случае соперником команды Базаревича по 1/8 финала станет четвертая команда группы C. Вероятнее всего, это будет сборная Венгрии.

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Сборная России займет второе место в группе, если:

— Латвия победит Турцию, а Сербия уступит Бельгии. Результат матча с британцами в таком случае не будет иметь значения.

Тогда нашим соперником, скорее всего, станет Черногория.

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Сборная России займет третье место в группе, если:

— обыграет Великобританию, а Латвия и Сербия выиграют свои матчи. Места в группе будут распределяться по разности мячей в матчах лидеров между собой. У России здесь худший показатель — «-12», у латышей — «+5», у сербов — «+7».

— проиграет Великобритании, Сербия победит Бельгию, а Латвия уступит Турции более 30 очков.

Тогда соперником россиян по первому раунду плей-офф станет Хорватия.

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Сборная России займет четвертое место в группе, если:

— проиграет Великобритании, Сербия победит Бельгию, а Латвия уступит Турции менее 30 очков.

Тогда российской команде предстоит уже в 1/8 финала встретиться с одним из главных фаворитов турнира — сборной Испании.