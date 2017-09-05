1. РОССИЯ УЖЕ В ПЛЕЙ-ОФФ

Перед началом турнира были сомнения в успешности выступления россиян в Турции. Как сказал накануне чемпион Евробаскета-2007 Андрей Кириленко, «многие считали, что мы можем не выйти из группы, и небезосновательно». О том, что главная задача — попасть в плей-офф, подчеркивал и главный тренер команды Сергей Базаревич. На деле же сборная России уже после трех матчей обеспечила себе место в играх на выбывание, а заодно одержала больше побед, чем на двух предыдущих Евробаскетах вместе взятых. Болельщики принялись всерьез обсуждать медальные перспективы. Неудача в матче с латвийцами позволит ослабить уровень эйфории как внутри команды, так и вокруг нее. Ведь досрочно надетые на шею награды давят ничуть не меньше, чем возможный провал.

2. КОМАНДА СОХРАНЯЕТ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ В ГРУППЕ

Победой над Латвией сборная России могла обеспечить себе первое место в группе D, но вряд ли оно могло достаться нам просто. Как заметил после игры Базаревич, «никто не говорил, что мы приедем на турнир и всех вынесем». Латвия считалась теневым фаворитом Евробаскета, у нее хороший состав, и расстилать перед нашей сборной ковровую дорожку она уж точно не собиралась. При этом Россия сохраняет неплохую возможность возглавить группу, хотя теперь и не все зависит только от нее. Если предположить, что Турция сегодня и Сербия в четверг победят Бельгию, что вполне вероятно, нам для успеха нужно обыгрывать пока не имеющую побед Великобританию и надеяться, что хозяева турнира нанесут поражение Латвии. Ничего фантастического в таком результате не будет. И в случае победы над британцами мы точно не опустимся в группе ниже третьего места, что исключает встречу с мощной сборной Испании уже в первом раунде плей-офф.

3. СТОПРОЦЕНТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ — ЭТО ФАНТАСТИКА

Кто бы что ни говорил про скоротечность Евробаскета, и такую турнирную дистанцию, где по нынешней формуле можно сыграть максимум девять встреч, трудно пройти без поражений. Действующие обладатели титула и главные фавориты турнира испанцы, например, два года назад проиграли в группе Италии и Франции. В 2013 году французы уступили Германии уже на старте, а всего из 11 игр победили в восьми. Ближе всего к тому, чтобы показать стопроцентный результат в новейшей истории Евробаскета, была как раз Россия, причем дважды. В 2007-м команда Дэвида Блатта проиграла только испанцам на предварительной стадии, а в 2011-м — Франции в полуфинале. А последними выигрывали титул без поражений Литва в 2003 году и Югославия в 2001-м, но тогда для этого нужно было сыграть всего шесть матчей.

4. ВРЕМЯ ДЛЯ АНАЛИЗА

Как говорит наш главный тренер, поражения полезны тем, что можно посмотреть на реакцию команды на неудачу. Из любого проигрыша нужно сделать выводы, найти причины и устранить их, что-то исправить в игре команды. Иначе есть соблазн продолжать пользоваться методами, которые пока приносят успех. А соперники имеют шанс приспособиться к любой модели игры, в которую не вносятся изменения. Поэтому хорошо, что такая Латвия попалась нам сейчас, когда еще есть время все как следует проанализировать. Ведь во встрече с Великобританией есть возможность для экспериментов (разумеется, в разумных пределах). А потом начнется плей-офф, где первое поражение автоматически станет последним. А мы все хотим, чтобы Россия прошла по его сетке как можно дальше.

5. НЕ СТОИТ ИСПЫТЫВАТЬ ТЕРПЕНИЕ ФОРТУНЫ

В любой победе обязательно присутствует доля такого эфемерного элемента как везение. Она может быть больше или меньше, но совсем обойтись без помощи удачи во встрече двух примерно равных по классу соперников вряд ли возможно. По мнению Кириленко, «первые два матча закончились с преимуществом в три очка — пара атак, и все могло повернуться в другую сторону». Игра с Бельгией тоже получилась достаточно напряженной. А запасы удачи, отмеренные одной команде на конкретный турнир, небезграничны. Поэтому давайте считать, что мы дали фортуне отдохнуть. И все мячи, которые выскочили буквально из корзины, залетят в следующих матчах.

6. СВЕТЛАЯ СТОРОНА СИЛЫ

Вторая половина игры с Латвией вышла, мягко говоря, неудачной, но до нее была совершенно изумительная и воздушная первая, когда у команды почти все получалось. Сборная провела лучший отрезок на этом Евробаскете. Она хорошо оборонялась, в том числе и на периметре, вынуждая соперника палить по кольцу наудачу. Превратила в человека-невидимку грозного Порзингиса, которого во второй четверти просто затоптал Мозгов. Здорово атаковала, набрав во второй четверти 29 очков. «Команда в первой половине выглядела супер-управляемой, некоторые вещи были просто идеальны. Мы показали свою светлую и темную стороны. Теперь надо поработать, чтобы вернуться на светлую», — сказал после матча Базаревич. Да пребудет с ним сила.

7. ПОРА ОТДОХНУТЬ