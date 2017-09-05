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5 сентября 2017, 21:25 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Сборная Германии одержала победу над Италией, Шрёдер набрал 17 очков

Национальная команда Германии одержала победу над сборной Италии в матче четвёртого тура группового этапа Евробаскета-2017.

Встреча команд состоялась 5 сентября на «Менора Мивтачим Арене» в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой немцев со счётом 61:55.

После двух четвертей, проходивших в равной борьбе, команды ушли на большой перерыв с ничейным счётом (29:29). Вторая половина встречи осталась за немецкой сборной, которая в третьей четверти создала отрыв в пять очков, а в четвёртой довела дело до победы в матче.

Самым результативным игроком матча стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер — на его счету 17 очков и 4 передачи.
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