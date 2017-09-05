Дабл-дабл Шарича не спас Хорватию от поражения в матче с Испанией

Встреча этих команд состоялась 5 сентября на арене «Поливалент Холла» в Клуж-Напока (Румыния).



Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом испанской команды, которая во втором отрезке матча смогла увеличить отрыв до «+6». После большого перерыва хорваты смогли отыграть отставание и даже склонить чашу весов в свою пользу, опередив соперников на одно очко. Однако испанцы оказались лучше на заключительном отрезке матча и смогли вырвать победу.



Самым результативным игроком матча стал хорватский форвард Дарио Шарич, набравший 18 очков и совершивший 13 подборов.