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5 сентября 2017, 21:18 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Дабл-дабл Шарича не спас Хорватию от поражения в матче с Испанией

Мужская сборная Испании обыграла национальную команду Хорватии со счётом 79:73 в матче четвёртого тура группового этапа Евробаскета-2017.

Встреча этих команд состоялась 5 сентября на арене «Поливалент Холла» в Клуж-Напока (Румыния).

Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом испанской команды, которая во втором отрезке матча смогла увеличить отрыв до «+6». После большого перерыва хорваты смогли отыграть отставание и даже склонить чашу весов в свою пользу, опередив соперников на одно очко. Однако испанцы оказались лучше на заключительном отрезке матча и смогли вырвать победу.

Самым результативным игроком матча стал хорватский форвард Дарио Шарич, набравший 18 очков и совершивший 13 подборов.
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