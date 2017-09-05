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5 сентября 2017, 19:44 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

18 очков Богдановича помогли сборной Сербии обыграть Великобританию

Мужская сборная Сербии одержала победу над национальной командой Великобритании со счётом 82:68 в матче четвёртого тура группового этапа Евробаскета-2017, состоявшемся 5 сентября на «Улкер Спортс Арене» в Стамбуле (Турция).

Для британской команды это поражение стало четвёртым кряду.

В первой четверти сербы сумели обеспечить себе преимущество в 11 очков, однако к большому перерыву Великобритания сумела сократить отставание до «-9». Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой сербские баскетболисты набрали на одно очко больше. В решающей четверти британцы однако проиграли ещё четыре очка.

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Сербии Богдан Богданович, на счету которого 18 очков и 7 подборов.
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