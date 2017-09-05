18 очков Богдановича помогли сборной Сербии обыграть Великобританию

Для британской команды это поражение стало четвёртым кряду.



В первой четверти сербы сумели обеспечить себе преимущество в 11 очков, однако к большому перерыву Великобритания сумела сократить отставание до «-9». Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой сербские баскетболисты набрали на одно очко больше. В решающей четверти британцы однако проиграли ещё четыре очка.



Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Сербии Богдан Богданович, на счету которого 18 очков и 7 подборов.