23 очка Эртеля помогли Франции одолеть Польшу

Первая половина встречи осталась за поляками, которые ушли на большой перерыв с преимуществом в восемь очков, однако в третьей четверти французы отыграли семь очков, а в четвёртой вырвали победу набрав на четыре очка больше соперников.



Самым результативным игроком встречи стал французский разыгрывающий Томас Эртель, набравший 23 очка и совершивший 4 подбора.