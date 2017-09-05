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5 сентября 2017, 19:08 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

23 очка Эртеля помогли Франции одолеть Польшу

Сборная Польши потерпела поражение от национальной команды Франции со счётом 75:78 в матче четвёртого тура группового этапа Евробаскета-2017, состоявшемся 5 сентября на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки (Финляндия).

Первая половина встречи осталась за поляками, которые ушли на большой перерыв с преимуществом в восемь очков, однако в третьей четверти французы отыграли семь очков, а в четвёртой вырвали победу набрав на четыре очка больше соперников.

Самым результативным игроком встречи стал французский разыгрывающий Томас Эртель, набравший 23 очка и совершивший 4 подбора.
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