Российские баскетболисты проиграли Латвии в матче чемпионата Европы

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Встреча группы D, прошедшая во вторник в Стамбуле, завершилась со счетом 84:69 (12:15, 22:29, 18:8, 32:17) в пользу латвийцев. В составе победителей 22 очка набрал Янис Тимма. У россиян 21 очко и 6 передач записал на свой счет Алексей Швед, Тимофей Мозгов отметился 16 очками и 6 подборами.

Сборная России, досрочно вышедшая в 1/8 финала Евробаскета, потерпела первое поражение в четырех матчах турнира. В следующей встрече группового этапа россияне в четверг сыграют с командой Великобритании.