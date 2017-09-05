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5 сентября 2017, 17:03 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Российские баскетболисты проиграли Латвии в матче чемпионата Европы

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт. Сборная России по баскетболу уступила команде Латвии и потерпела первое поражение на чемпионате Европы, который проходит в Румынии, Турции, Финляндии и Израиле.

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Встреча группы D, прошедшая во вторник в Стамбуле, завершилась со счетом 84:69 (12:15, 22:29, 18:8, 32:17) в пользу латвийцев. В составе победителей 22 очка набрал Янис Тимма. У россиян 21 очко и 6 передач записал на свой счет Алексей Швед, Тимофей Мозгов отметился 16 очками и 6 подборами.

Сборная России, досрочно вышедшая в 1/8 финала Евробаскета, потерпела первое поражение в четырех матчах турнира. В следующей встрече группового этапа россияне в четверг сыграют с командой Великобритании.
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