Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30904900/
5 сентября 2017, 15:47 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Сборная Словении разгромила Исландию «+27», Драгич набрал 21 очко

Сборная Словении по баскетболу добыла уже четвёртую кряду победу на Евробаскете.

На сей раз балканская команда обыграла команду Исландии. Борьба на площадке развернулась лишь в первой четверти, которую северяне выиграли со счётом 25:23.

Уже во втором игровом отрезке словенцы обыграли соперников 37:18 и в дальнейшем лишь наращивали преимущество. Итоговый счёт поединка — 102:75.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Горан Драгич, набравший 21 очко, у исландцев 18 очков в активе защитника Мартина Херманссона.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп