Сборная Словении разгромила Исландию «+27», Драгич набрал 21 очко

На сей раз балканская команда обыграла команду Исландии. Борьба на площадке развернулась лишь в первой четверти, которую северяне выиграли со счётом 25:23.

Уже во втором игровом отрезке словенцы обыграли соперников 37:18 и в дальнейшем лишь наращивали преимущество. Итоговый счёт поединка — 102:75.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Горан Драгич, набравший 21 очко, у исландцев 18 очков в активе защитника Мартина Херманссона.