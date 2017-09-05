Данки Порзингиса и Мозгова в лучших моментах пятого игрового дня Евробаскета

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На пятом месте расположился форвард сборной Турции Джеди Осман, исполнивший эффектный блок-шот в матче с Сербией. Четвёртое место у форварда Влада Молдовану и всей сборной Румынии, разыгравшей блестящую комбинацию в матче с испанцами.

Третье место у защитника сборной Венгрии Адама Ханги, совершившего прекрасный пас в матче со сборной Чехии. Второе место у форварда сборной Латвии Кристапса Порзингиса, который исполнил шикарный данк в поединке с Великобританией.

Лучшим моментом пятого игрового дня стал данк центрового сборной России Тимофея Мозгова, который он выполнил в матче с бельгийцами.

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