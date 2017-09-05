К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Главная проблема сборной России — это первый номер, разыгрывающий защитник, — сказал Гомельский. — Базаревичу (главному тренеру сборной России — прим. ТАСС) пора самому переодеваться и выходить на площадку. Один на скорости водить [мяч] не умеет, другой — на скорости не умеет отдавать передачу».

«Но они не виноваты в этом. Беда в том, что детские тренеры не умеют ставить скоростную технику. Это очень кропотливая индивидуальная работа, а они не хотят заморачиваться и заниматься этим», — добавил Гомельский.

Также эксперт прокомментировал ближайший матч сборной России с командой Латвии и игру лидера латвийцев Кристапса Порзингиса. «Порзингиса не нужно особенно держать, ведь по своему амплуа он четвертый номер, — продолжил Гомельский. — Сборная Латвии, как и мы, бедна на центровых. Порзингис играет центра по принуждению. И на самом деле он не умеет обыгрывать спиной, то есть, когда Порзингис занимает позицию спиной к кольцу, он становится малоопасным».

«Порзингиса надо отсекать. Он выше Мозгова, но не настолько, чтобы бить через него с высоким процентом попадания. Тут главная проблема — отсекать его от щита и не давать подбирать мячи, а это исключительно игровая дисциплина и мотивация — то, чем наша команда отличается в хорошую сторону на этом турнире. И за это Базаревичу огромный плюс», — добавил Гомельский.