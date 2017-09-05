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5 сентября 2017, 13:46 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Гомельский: Главная проблема сборной России по баскетболу на ЧЕ — позиция разыгрывающего

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Каменских/. Главной проблемой сборной России по баскетболу на чемпионате Европы является позиция разыгрывающего защитника. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, телекомментатор Владимир Гомельский.

<em>МОСКВА 5 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий <span class=error>Каменских</span>/. </em>Главной проблемой сборной России по баскетболу на чемпионате Европы является позиция разыгрывающего защитника. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России телекомментатор Владимир Гомельский. Увеличить
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«Главная проблема сборной России — это первый номер, разыгрывающий защитник, — сказал Гомельский. — Базаревичу (главному тренеру сборной России — прим. ТАСС) пора самому переодеваться и выходить на площадку. Один на скорости водить [мяч] не умеет, другой — на скорости не умеет отдавать передачу».

«Но они не виноваты в этом. Беда в том, что детские тренеры не умеют ставить скоростную технику. Это очень кропотливая индивидуальная работа, а они не хотят заморачиваться и заниматься этим», — добавил Гомельский.

Также эксперт прокомментировал ближайший матч сборной России с командой Латвии и игру лидера латвийцев Кристапса Порзингиса. «Порзингиса не нужно особенно держать, ведь по своему амплуа он четвертый номер, — продолжил Гомельский. — Сборная Латвии, как и мы, бедна на центровых. Порзингис играет центра по принуждению. И на самом деле он не умеет обыгрывать спиной, то есть, когда Порзингис занимает позицию спиной к кольцу, он становится малоопасным».

«Порзингиса надо отсекать. Он выше Мозгова, но не настолько, чтобы бить через него с высоким процентом попадания. Тут главная проблема — отсекать его от щита и не давать подбирать мячи, а это исключительно игровая дисциплина и мотивация — то, чем наша команда отличается в хорошую сторону на этом турнире. И за это Базаревичу огромный плюс», — добавил Гомельский.

После трех матчей сборная России с девятью очками лидирует в группе, обеспечив выход в плей-офф. Следующую игру россияне проведут во вторник против команды Латвии.
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