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5 сентября 2017, 10:34 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Базаревич: В Латвии выросло великолепное поколение игроков

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич не сомневается, что игроки Латвии сумеют создать немало проблем его подопечным.

Главный тренер сборной России Сергей <span class=error>Базаревич</span> не сомневается что игроки Латвии сумеют создать немало проблем его подопечным. Увеличить
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«Отличная команда! В Латвии выросло великолепное поколение игроков. Они все техничные, с хорошим броском. Играть против них сложно — в каждой игре латыши набирают под 100 очков. Наша задача — “ударить” в их слабые места. И постараться не дать сыграть в свойственный им баскетбол. Порзингис? Да, это проблема. Мы думаем, как будем её решать. Намётки плана уже есть, но обязательно подумаем ещё», — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.
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