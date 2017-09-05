Колобков: в игре сборной России по баскетболу видна тренерская рука

Российские баскетболисты выиграли все три стартовые встречи на турнире, победив команды Турции, Сербии и Бельгии. Россияне досрочно обеспечили себе выход в плей- офф. Главным тренером российской сборной является Сергей Базаревич.

«Молодцы. Очень переживаем, очень болеем за наших ребят, тем более что за последние годы результаты были не очень успешными. Очень хорошая командная игра, видна тренерская рука. Да, победы даются с трудом, но это закаляет команду, делает ее сильнее», — сказал Колобков.

«Все соперники серьезные, даже бельгийцы. Слабых команд нет, в каждой сборной есть свой лидер, баскетбол развивается. И то, что мы смогли выйти в плей-офф уже после третьего матча, очень приятно, но сюрпризом это назвать сложно», — отметил министр спорта РФ.

«Хочется, чтобы мы завершили групповой турнир со стопроцентным показателем побед. Наша команда на этом турнире уже приучила нас к тому, что побеждает», — добавил Колобков.

Сборная России в следующем матче чемпионата Европы сыграет с командой Латвии. Игра пройдет во вторник в Стамбуле.

Восточный экономический форум

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября , 5 сентября проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы.