Багатскис: Россия наряду с Сербией и Испанией является фаворитом Евробаскета

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборной России предстоит сдать очередной сложный экзамен на Евробаскете-2017. В соперниках — неуступчивая сборная Латвии во главе со звездным форвардом Кристапсом Порзингисом и опытным тренерским штабом, возглавляемым Айнарсом Багатскисом, хорошо знакомым российским любителям баскетбола по работе в «Нижнем Новгороде». В эксклюзивном интервью «Известиям» 50-летний Багатскис рассказал о силе сборной России и потерях своей команды.

— Выделите сильные и слабые стороны сборной России?

— О слабостях команды Сергея Базаревича я пока умолчу. Я очень хорошо знаю вашу сборную, тренировал четверых игроков этой команды в «Нижнем Новгороде» (Семен Антонов, Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов, Владимир Ивлев. — «Известия»). На мой взгляд, Россия наряду с Сербией и Испанией является фаворитом Евробаскета. Я говорю об опыте и уровне мастерства игроков. По стилю игры вы должны ставить самые высокие цели на этом турнире. Практически все ваши баскетболисты имеют опыт выступления в Евролиге, Мозгов и Швед успешно выступали в НБА. Чем их можно удивить?

— На что будет делать ставку сборная Латвии?

— Самое главное — нам надо соблюдать игровую дисциплину. Никуда не спешить, не суетиться. Самый большой секрет современного баскетбола заключается в том, что игра продолжается не 20, не 35, а 40 минут. Иногда ты можешь 30 минут играть на божественном уровне, но в последней десятиминутке растерять всё свое преимущество. Надо быть терпеливыми и дисциплинированными на протяжении всех 40 минут, и тогда у команды будет хороший результат.

— Давис Бертранс сможет в полную силу играть против России после травмы?

— Нет ни одной причины, чтобы он не вышел на паркет в этом матче.

— В матче с Великобританией не играл центровой УНИКСа Мартиньш Мейерс. Он также сможет сыграть с Россией?

— По Мейерсу вопрос открыт. Еще трое баскетболистов играли с Великобританией с температурой. Так что у нас есть некоторые трудности.

— Многие обсуждают дуэль Тимофея Мозгова и Кристапса Порзингиса. Как вы считаете, у кого будет преимущество?

— Посмотрим. У нас есть план, как играть против Мозгова. Но я бы не хотел выделять только его или другого вашего лидера — Алексея Шведа. Повторюсь, у вас очень опытная команда, и все знают, как надо держать удар, играть под давлением. Посмотрим, как всё сложится.

— Стоит ли ожидать сверхрезультативной игры в матче с Россией?

— Поживем — увидим. Это всё второстепенно. Я понимаю, что зрители и журналисты хотели бы увидеть красочное шоу, но баскетбол часто бывает не таким зрелищным. Кто будет ментально сильнее, кто будет более физически готов и спокойней, в пользу того и будет результат.