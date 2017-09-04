Сербия обыграла Турцию на Евробаскете, несмотря на 19 очков Махмутоглу
Мужская сборная Сербии обыграла команду Турции со счётом 80:74 в третьем туре группового этапа Евробаскета.
В первой четверти сборной Сербии удалось создать отрыв, который она поддерживала в двух следующих отрезках. В заключительной четверти турецкие игроки сравняли счёт и вышли вперёд, но затем сербы вернули себе лидерство и довели встречу до победы.
Результативнее всех в этом матче сыграл защитник турецкой команды Мелих Махмутоглу, который набрал 19 очков. Сербской команде 17 очков принёс Богдан Богданович.
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