Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30896742/
4 сентября 2017, 23:26 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Сербия обыграла Турцию на Евробаскете, несмотря на 19 очков Махмутоглу

Мужская сборная Сербии обыграла команду Турции со счётом 80:74 в третьем туре группового этапа Евробаскета.

В первой четверти сборной Сербии удалось создать отрыв, который она поддерживала в двух следующих отрезках. В заключительной четверти турецкие игроки сравняли счёт и вышли вперёд, но затем сербы вернули себе лидерство и довели встречу до победы.

Результативнее всех в этом матче сыграл защитник турецкой команды Мелих Махмутоглу, который набрал 19 очков. Сербской команде 17 очков принёс Богдан Богданович.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп