Сербия обыграла Турцию на Евробаскете, несмотря на 19 очков Махмутоглу

В первой четверти сборной Сербии удалось создать отрыв, который она поддерживала в двух следующих отрезках. В заключительной четверти турецкие игроки сравняли счёт и вышли вперёд, но затем сербы вернули себе лидерство и довели встречу до победы.

Результативнее всех в этом матче сыграл защитник турецкой команды Мелих Махмутоглу, который набрал 19 очков. Сербской команде 17 очков принёс Богдан Богданович.