18 очков Х. Эрнангомеса помогли Испании разгромить Румынию «+41»
Мужская сборная Испании обыграла команду Румынии со счётом 91:50 в третьем туре группового этапа Евробаскета.
Первая четверть прошла на равных, а во второй испанцы добились двузначного отрыва и в дальнейшем только увеличивали преимущество.
Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Испании Хуанхо Эрнангомес, на счету которого 18 очков. Вилли Эрнангомес остановился в шаге от
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