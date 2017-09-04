Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30896623/
4 сентября 2017, 23:05 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

18 очков Х. Эрнангомеса помогли Испании разгромить Румынию «+41»

Мужская сборная Испании обыграла команду Румынии со счётом 91:50 в третьем туре группового этапа Евробаскета.

Первая четверть прошла на равных, а во второй испанцы добились двузначного отрыва и в дальнейшем только увеличивали преимущество.

Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Испании Хуанхо Эрнангомес, на счету которого 18 очков. Вилли Эрнангомес остановился в шаге от дабла-дабла — он набрал 9 очков и 13 подборов. В составе румынской команды 15 очков набрал форвард Влад-Сорин Молдовяну.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Бывший тренер сборной России по баскетболу Блатт восхищен игрой команды на ЧЕ

Бывший тренер сборной России по баскетболу Блатт восхищен игрой команды на ЧЕ

СТАМБУЛ /Турция/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, который в 2007 году приводил команду к победе на чемпионате Европы, получает удовольствие от побед сборной Сергея Базаревича на Евробаскете-2017. Об этом Блатт рассказал ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп