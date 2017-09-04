Бывший тренер сборной России по баскетболу Блатт восхищен игрой команды на ЧЕ

В понедельник сборная России одержала третью победу на турнире, одолев команду Бельгии, россияне досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. В предыдущий раз российская сборная стартовала на Евробаскете с трех побед подряд в 2011 году, когда командой руководил Блатт.

«К сожалению, я не могу присутствовать на стадионе, я провожу сборы своей команды. Но я смотрю все матчи сборной России по телевизору и наслаждаюсь, — сказал Блатт. — Сборная России показывает хороший баскетбол, побеждает в каждом матче, игроки поддерживают друг друга и видно, что это именно команда. Сборная одержала три победы, но это только начало».