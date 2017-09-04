Бельгия — РОССИЯ — 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23)

Р: Швед (20), Мозгов (12), Курбанов (10), Хвостов (10), Антонов (6), Фридзон (5), Воронцевич (5), Кулагин (4).

Царившая в Стамбуле в первые выходные осени жара к понедельнику спала, словно следуя календарю российской сборной на Евробаскете — после горячих матчей в дебюте турнира и выходного нам предстояла встреча с куда менее грозной, чем Турция и Сербия, командой Бельгии.

БОЛЕЛЬЩИКИ И БАРАБАН

Уже за полтора часа до игры на подступах к «Фенербахче Арене» можно было встретить поклонников нашей команды. Они в двух предыдущих играх не замолкали на протяжении всех 40 минут и были вознаграждены победами.

— О, вы из родного «Спорт-Экспресса», — обрадовались болельщики, увидев аккредитацию. — Напишите, пожалуйста, в газете, что турки нам каждую игру не дают проносить на арену барабан! Андрей Геннадьевич (Кириленко. — Прим. «СЭ») заранее с организаторами договаривался, у нас и письмо от него есть, и разрешение. А все равно каждый раз пытаются не пустить.

Также они пообещали поддерживать команду так же горячо, как делают это уже много лет. И хотят увидеть повторение успеха Евробаскета-2007, который они пережили вместе с командой. «Наша фотография тогда и у вас в “СЭ” была», — сказали они на прощание. Действительно, меры безопасности в Стамбуле жесткие — зрителям не разрешается проносить на трибуны самые разные вещи. От палаток и политических плакатов до селфи-палок и флагов стран, не участвующих в турнире. Под запретом и любые издающие шум предметы — дудки, трещотки, вувузелы. Но судя по тому, что барабан появился на секторе вместе с болельщиками, им и на сей раз удалось убедить турецкую полицию. Сразу же после начала игры они затянули традиционную «Катюшу».

Кстати, с посещаемостью дневных матчей турецкой части Евробаскета до сих пор дело обстоит далеко не идеально. Да, на проходящие вечером игры хозяев арена заполняется, но, например, утренний матч понедельника между Латвией и Великобританией собралось меньше тысячи человек… Не слишком изменилась ситуация и ко второй игре. Сергей Базаревич на старте турнире предположил, что дело в курбан-байраме, но и после праздничного уик-энда ситуация не слишком изменилась.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">"Give us some NASTY" Timofey Mozgov ??! <a href="https://twitter.com/russiabasket">@russiabasket</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroBasket2017?src=hash">#EuroBasket2017</a><br><br>? <a href="https://t.co/1xf8mQU7WH">https://t.co/1xf8mQU7WH</a> <a href="https://t.co/nXsoIvyWDW">pic.twitter.com/nXsoIvyWDW</a></p>— FIBA (@FIBA) <a href="https://twitter.com/FIBA/status/904725921160159232">4 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БЕЛЬГИЙСКИЙ РЕЦЕПТ

Очень хотелось, чтобы не изменился и настрой сборной России. Две победы — ровно столько же у нас было на предыдущих двух турнирах, вместе взятых. Выигрыши у турков и сербов позволили команде вздохнуть свободнее, но теперь нужно было, чтобы она, сделав два важных шага к плей-офф, не расслабилась и продолжила начатое в оставшихся матчах группового этапа. Вопросы об этом начали задавать, едва команда вышла с паркета в субботу, и за два дня успели спросить об этом едва ли не всех игроков, а Базаревича — несколько раз.

— Для меня ничего не поменялось, — подчеркнул он сразу. — Нашей главной целью пока остается выход из группы, как я и говорил до начала турнира. Мы отнесемся к оставшимся встречам с максимальным уважением. По мне, такие команды, как Бельгия, очень опасны. Сделаем все возможное, чтобы не было проблем с мотивацией.

Кстати, на то, что статус России на этом Евробаскете поменялся, можно судить и по тому, что в первом ряду перед игрой появился лучший клубный тренер континента Желько Обрадович, сейчас работающий как раз с «Фенербахче». Вряд ли он пришел посмотреть на игру бельгийцев.

Те, кстати, являются самой низкорослой командой Евробаскета со средним показателем 196 см. А также довольно возрастной. А уж то, что по именам и общему классу команды они уступают россиянам, сомнению не подлежит. Поэтому они ищут шансы в очень цепкой защите, действуя на грани фола, и дальних бросках. Именно так они, например, одолели британцев, забросив тем 14 «трех».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Textbook example of transition ? from <a href="https://twitter.com/russiabasket">@russiabasket</a> ?? ?.<a href="https://twitter.com/hashtag/EuroBasket2017?src=hash">#EuroBasket2017</a><br><br>? <a href="https://t.co/1xf8mQU7WH">https://t.co/1xf8mQU7WH</a> <a href="https://t.co/yZzrlZZVZs">pic.twitter.com/yZzrlZZVZs</a></p>— FIBA (@FIBA) <a href="https://twitter.com/FIBA/status/904711138998452225">4 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НА КЛАССЕ

Эти козыри они ожидаемо предъявили и россиянам. Наши неплохо защищались, не подпуская соперника к кольцу, и у бельгийцев нередко возникали проблемы со временем на атаку. Зато с дистанции бельгийцы бросали охотно и после перерыва пристрелялись. В обороне же Бельгия за первую половину набрала фолов в два раза больше, чем наша команда, и к концу игры это соотношение не слишком изменилось. А их основной центровой Кевин Тумба по этой причине присел на скамейку уже в начале второй четверти.

Россияне, что ожидаемо, начали игру в изменившемся по сравнению с прошлыми играми составе. В старте наконец появился Тимофей Мозгов. И уже на первых минутах он после быстрой атаки вколотил данк, который просто обязан войти в нарезку лучших моментов этого чемпионата. Это было сделано так, что сомнений в том, что команда несерьезно относится к матчу, не возникало. Сам тренер тоже был эмоционален — в середине матча он напихал Воронцевичу, у которого в этот вечер не слишком шла игра.

Рецепт первых минут у Базаревича остался прежним — солировал Швед, который быстро набрал 11 очков, забив при этом три дальних броска. Столь же ожидаемо было и то, что тренерский штаб будет широко использовать ротацию и пробовать различные сочетания игроков. Уже в первой четверти на паркете побывали девять баскетболистов. Но если кто-то действительно думал, что Россию ждет легкая прогулка, то ошибался.

Бельгийцы стойко сопротивлялись, долгое время отставая в счете, и не давали соперникам почувствовать себя в плей-офф раньше времени. Россияне на этот раз грешили неточными бросками, особенно в третьей четверти. После яркого начала до четвертой четверти замолчал Швед, которому сначала дали отдохнуть, а потом у него, как и у всей команды «не летело». Зато в эти моменты проявили себя другие — едва ли не главным героем матча стал Никита Курбанов, одинаково эффективно действовавший и в обороне, и в нападении, неплохо отведенное ему время использовал Семен Антонов.

В итоге сборная России выиграла, что называется, на классе — не слишком ярко, но и не дав особых поводов сомневаться в своем превосходстве. И менее чем через сутки ее ждет очень важная игра с Латвией, которая ту же Бельгию разгромила, а в понедельник была сильнее британцев. ​.