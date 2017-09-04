Сборная России: через Бельгию — в плей-офф
Сборная России одержала третью победу на Евробаскете, в непростом матче победив бельгийцев со счетом 76:67, и обеспечила себе место в 1/8 финала турнира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бельгия — РОССИЯ — 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23)
Р: Швед (20), Мозгов (12), Курбанов (10), Хвостов (10), Антонов (6), Фридзон (5), Воронцевич (5), Кулагин (4).
Царившая в Стамбуле в первые выходные осени жара к понедельнику спала, словно следуя календарю российской сборной на Евробаскете — после горячих матчей в дебюте турнира и выходного нам предстояла встреча с куда менее грозной, чем Турция и Сербия, командой Бельгии.
БОЛЕЛЬЩИКИ И БАРАБАН
Уже за полтора часа до игры на подступах к «Фенербахче Арене» можно было встретить поклонников нашей команды. Они в двух предыдущих играх не замолкали на протяжении всех 40 минут и были вознаграждены победами.
— О, вы из родного «Спорт-Экспресса», — обрадовались болельщики, увидев аккредитацию. — Напишите, пожалуйста, в газете, что турки нам каждую игру не дают проносить на арену барабан! Андрей Геннадьевич (Кириленко. — Прим. «СЭ») заранее с организаторами договаривался, у нас и письмо от него есть, и разрешение. А все равно каждый раз пытаются не пустить.
Также они пообещали поддерживать команду так же горячо, как делают это уже много лет. И хотят увидеть повторение успеха Евробаскета-2007, который они пережили вместе с командой. «Наша фотография тогда и у вас в “СЭ” была», — сказали они на прощание. Действительно, меры безопасности в Стамбуле жесткие — зрителям не разрешается проносить на трибуны самые разные вещи. От палаток и политических плакатов до
Кстати, с посещаемостью дневных матчей турецкой части Евробаскета до сих пор дело обстоит далеко не идеально. Да, на проходящие вечером игры хозяев арена заполняется, но, например, утренний матч понедельника между Латвией и Великобританией собралось меньше тысячи человек… Не слишком изменилась ситуация и ко второй игре. Сергей Базаревич на старте турнире предположил, что дело в
БЕЛЬГИЙСКИЙ РЕЦЕПТ
Очень хотелось, чтобы не изменился и настрой сборной России. Две победы — ровно столько же у нас было на предыдущих двух турнирах, вместе взятых. Выигрыши у турков и сербов позволили команде вздохнуть свободнее, но теперь нужно было, чтобы она, сделав два важных шага к
— Для меня ничего не поменялось, — подчеркнул он сразу. — Нашей главной целью пока остается выход из группы, как я и говорил до начала турнира. Мы отнесемся к оставшимся встречам с максимальным уважением. По мне, такие команды, как Бельгия, очень опасны. Сделаем все возможное, чтобы не было проблем с мотивацией.
Кстати, на то, что статус России на этом Евробаскете поменялся, можно судить и по тому, что в первом ряду перед игрой появился лучший клубный тренер континента Желько Обрадович, сейчас работающий как раз с «Фенербахче». Вряд ли он пришел посмотреть на игру бельгийцев.
Те, кстати, являются самой низкорослой командой Евробаскета со средним показателем 196 см. А также довольно возрастной. А уж то, что по именам и общему классу команды они уступают россиянам, сомнению не подлежит. Поэтому они ищут шансы в очень цепкой защите, действуя на грани фола, и дальних бросках. Именно так они, например, одолели британцев, забросив тем 14 «трех».
НА КЛАССЕ
Эти козыри они ожидаемо предъявили и россиянам. Наши неплохо защищались, не подпуская соперника к кольцу, и у бельгийцев нередко возникали проблемы со временем на атаку. Зато с дистанции бельгийцы бросали охотно и после перерыва пристрелялись. В обороне же Бельгия за первую половину набрала фолов в два раза больше, чем наша команда, и к концу игры это соотношение не слишком изменилось. А их основной центровой Кевин Тумба по этой причине присел на скамейку уже в начале второй четверти.
Россияне, что ожидаемо, начали игру в изменившемся по сравнению с прошлыми играми составе. В старте наконец появился Тимофей Мозгов. И уже на первых минутах он после быстрой атаки вколотил данк, который просто обязан войти в нарезку лучших моментов этого чемпионата. Это было сделано так, что сомнений в том, что команда несерьезно относится к матчу, не возникало. Сам тренер тоже был эмоционален — в середине матча он напихал Воронцевичу, у которого в этот вечер не слишком шла игра.
Рецепт первых минут у Базаревича остался прежним — солировал Швед, который быстро набрал 11 очков, забив при этом три дальних броска. Столь же ожидаемо было и то, что тренерский штаб будет широко использовать ротацию и пробовать различные сочетания игроков. Уже в первой четверти на паркете побывали девять баскетболистов. Но если
Бельгийцы стойко сопротивлялись, долгое время отставая в счете, и не давали соперникам почувствовать себя в
В итоге сборная России выиграла, что называется, на классе — не слишком ярко, но и не дав особых поводов сомневаться в своем превосходстве. И менее чем через сутки ее ждет очень важная игра с Латвией, которая ту же Бельгию разгромила, а в понедельник была сильнее британцев. .
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter